人民网记者 鲁婧

制图：杜佰鸾

“你的劳动态度很踏实，安排你做壁画彩塑的保护工作怎么样？”

60多年前，敦煌文物研究所所长常书鸿为李云鹤指点了一个方向。

那时，他刚参加工作，又没有可借鉴的经验。但就是这一句话，让他以壁画修复保护工作为事业，坚守敦煌文化66年。

“从不知到知，由少知到多知的摸索，才慢慢进入了敦煌的艺术之海之中。”没有现成的经验，就一点点摸索，李云鹤以舍我其谁的勇气和破釜沉舟的决心，成就了壁画修复事业的匠心技艺。他发明重层壁画整体揭取技术，再现许多被“藏起来”的古代壁画，几十年来，从未失误过。他不断与学生们传递着这样的信念——文物保护工作就该用生命守护文物，从而传承和弘扬祖先留下的艺术。

“跟我一起修修壁画、修修文物。你感受一下，我也考验考验你。”

10多年前，刚留学归来的李晓洋在爷爷李云鹤的指导下，开启了壁画文物修复的体验之旅。

“刚开始只是试一试，但没想到那么辛苦。”李晓洋回忆最开始的两年感叹道，十几天不洗澡是常事，没有床就睡用庙里门板搭的“临时床”。不同于馆藏文物修复，不可移动文物修复基本都在户外及非常偏僻的地方，没有娱乐、没有舒适的环境，有的只是那份对文物的感情和坚持。

从两年的试探，到八载“壁画修复师”的历练，再到十多年的积淀，李晓洋早已通过了爷爷的“考验”。如今，他传承着爷爷躬身践行的精神，努力把自己最好的状态奉献给文物。

匠心技艺的家学传承印迹在了血脉之中，咫尺寸心，手艺在时光中精湛；信念精神，文化在坚守中流传。

李晓洋说：“历尽沧桑的文物，经由我的手再次焕发生机，这是我特别骄傲的事。苦一点、累一点没关系，壁画修复不能停。”

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