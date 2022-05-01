人民网记者 杜燕飞

制图：杜佰鸾

内蒙古毛乌素沙漠腹地，负责陕京天然气管道天然气净化工作的中国石油长庆油田采气一厂第五净化厂，在广袤无垠的沙漠中仿佛像一座“孤岛”。目前，这个厂日处理气量约420万立方米，可满足420万户家庭每天的生活用气。

该厂中控操作岗位的周洁，是一位“油三代”，爷爷周从尧是陕甘宁石油会战时期的测井工人，父亲周锋1986年退伍后转业到长庆油田测井公司（原），从事井口设备的维修和保养工作。2016年，周洁大学毕业后毅然接过父辈的旗帜，成为一名采气女工。

“从我记事开始，父亲就跟我说爷爷参加陕甘宁石油会战的故事，他们当时住的是四面漏风的帐篷，吃的是冷冰冰的窝头，没有运输车和辅助工具，他们就用肩膀一次次扛着设备爬山过河，用双手一遍遍拼尽全力扳动笨重的阀门。”周洁回忆道，“父亲还会带我去他的工作地点，教我认识抽油机、储油罐、压缩机等一个个‘大家伙’，让我与它们培养感情。从小在油区长大，我早已熟悉这里的环境，对我来说，生产一线不是束缚才华的牢笼，而是成长的沃土。父亲也经常提醒我，不要小瞧自己的职业，在气田保供的主战场，每个操作都影响着几百万立方米的民生用气。”

2022年，是周洁参加工作的第6个年头，她凭着热爱和冲劲儿，先后获得了采气一厂员工职业技能竞赛技术状元桂冠、长庆油田净化工职业技能竞赛银牌、全国油气田开发专业天然气净化工职业技能竞赛金牌。

“闻着油味儿长大，对石油的感情像是溶进了血液里。在自身岗位上，我也想用实际行动品读父辈对石油的热忱。‘我为祖国献石油’的精神就是我前行的动力。”周洁目光坚毅地说。

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