人民网记者 王仁宏

制图：杜佰鸾

2022年4月20日早上6点，彻夜点亮的路灯刚刚熄灭，全国劳动模范、国网宿州供电公司输电运检中心党支部书记兼超特高压运维班班长廖志斌便与10名队员一起，出发前方安徽省宿州市泗县陆李村孙庄，对110千伏电力线路进行升高改造，确保电力线路和国道道路的安全畅通。

像这样的电力线路保障作业，廖志斌一干就是20年。面对新任务，廖志斌一边对队员加油鼓劲，一边不禁想起自己与师傅许启金经历的点点滴滴。

那是2012年的盛夏，作为种子选手的廖志斌进入了安徽省电力公司集训队准备参加全国500kV输电线路技能竞赛。作为集训队成员之一，廖志斌白天在铁塔上爬上爬下训练技能，晚上则背理论写试题，高强度的集训对体力、脑力的考验轮番交替。

“可能是紧张的缘故，记忆力日见下降。当时师傅是集训队教练之一，他知道我的情况后，悄悄到街上买了几盒补脑液送到了我的房间，并且给我鼓励加油。”最终，在师傅的指导帮助下，廖志斌在此次竞赛中获得了全国电力行业技术能手称号。

师傅的一次次悉心教导和加油鼓劲，都在潜移默化中对廖志斌形成深刻影响，从内心树立起不负韶华、笃行不怠、勇毅前进的精神信念。

“师傅常说的一句话‘人可以没有文凭，但不能没有知识，不能没有技能，不能没有理想和追求’。他教育我们要做新时代学习型、知识型、创新型的好员工，努力把工作干出色，干精彩，在岗位上实现自己的人生价值。”

廖志斌说，从师傅那收获的精神和宝贵经验让他受益匪浅。工作中，困难肯定不少，但只要我们努力动脑子，想办法就一定能够克服困难，把工作做到极致。今后，他也会发挥自己的优势，为员工搭建成长进步的平台，让这份能量继续传承下去。

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