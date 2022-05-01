栗玉晨

就业稳民生才有保障，经济增长才有支撑。在稳就业上发力，在扩就业上聚力，不仅是为解决当下经济社会发展所面临挑战写下的“急就章”，更是维护公民劳动权益，满足劳动者对美好生活的向往，彰显以人民为中心发展思想的“定盘星”。切实实现好、维护好、发展好劳动者合法权益，沉着应对稳就业促就业挑战，正是我们在今年这个劳动者节日里高度关注就业问题的动因所在。

今天是“五一”国际劳动节。在这个以劳动命名的节日到来前夕，4月29日中共中央政治局召开会议强调，当前我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，要切实保障和改善民生，稳定和扩大就业。

4月27日召开的国务院常务会议指出，稳就业是经济运行保持在合理区间的关键支撑，要落实党中央、国务院部署，采取更有力举措稳就业。会议提出了推进企业在做好疫情防控条件下复工达产、着力支持市场主体稳岗、拓展就业岗位、做好就业服务和兜底保障、压实各地稳就业责任等五条重要举措。

在经济下行压力加大、就业岗位压缩、劳动力市场求人倍率进一步下降的大背景下，党中央、国务院部署加大稳岗促就业政策支持力度，无疑是献给这个劳动节最好的礼物。

劳动是人的存在方式，也是人类的本质活动。劳动创造美好生活，促进人的全面发展和人类文明进步，保障劳动权就是维护人的尊严，就是保障人权。中国是人口大国，也是劳动力大国。做好劳动就业保障工作，关系劳动者基本权利和生活幸福，关系经济发展、社会和谐，关系国家繁荣、民族复兴。大力实施就业优先战略和积极的就业政策，依法保障公民劳动权利，努力使人人都能通过辛勤劳动创造幸福生活、实现自身发展，是我们庆祝这个以劳动命名的节日的题中之义。

今年以来，国际形势复杂严峻，国内疫情影响持续，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。今年需要就业的城镇新增劳动力达到约1600万人，为近年来最高，高校毕业生1076万，为历年最高，另有近3亿农民工要有打工的机会。切实实现好、维护好、发展好劳动者合法权益，沉着应对稳就业促就业挑战，正是我们在今年这个劳动者节日里高度关注就业问题的动因所在。

在这个节日里，我们期待企业减负稳岗“大礼包”更好更快到位。只有打通供应链产业链重要节点，才能推进企业在做好疫情防控前提下复工达产；只有将惠企纾困政策的“及时雨”更快播撒到中小微企业，才能稳住就业基本盘。

在这个节日里，我们期待就业岗位拓展“大礼包”更好更快到位。只有支持高校毕业生自主创业，落实大众创业、万众创新相关政策落实落细，才能让更多青年获得人生出彩的机会；只有把农村基础设施提升作为有力抓手，才能为万千农民工提供更多就业岗位。

在这个节日里，我们期待就业服务和兜底保障“大礼包”更好更快到位。只有更加关注高校毕业生所牵挂的离校、入职、转档、落户、还贷等问题，才能为他们未来顺利就业打消顾虑；只有探索适应灵活就业人员不同特点的多元化社会保险办法、劳动争议处理办法，才能为他们吃下权益保障的“定心丸”。

在这个节日里，我们期待职业技能提升“大礼包”更好更快到位。只有瞄准市场需求，大规模开展重点群体、重点行业专项培训，才能提高劳动者就业能力；只有激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，才能培养出更多的大国工匠，服务高质量发展。

就业是最大的民生，就业稳了，民生才有保障，经济增长才有支撑。在稳就业上发力，在保就业上着力，在扩就业上聚力，不仅是为解决当下经济社会发展所面临挑战写下的“急就章”，更是维护公民劳动权益，满足劳动者对美好生活的向往，彰显以人民为中心发展思想的“定盘星”。

利民之事，丝发必兴。从百年变局与世纪疫情交织中的这个劳动节出发，让我们坚持就业是民生之本的理念，继续实施就业优先战略和更加积极的就业政策，为实现更加充分、更高质量的就业，不断满足广大劳动者日益增长的美好生活需要而不懈努力。

(责编：王震、初梓瑞)