新华社北京4月30日电(记者姚均芳)中国上市公司协会4月30日发布的报告显示，2021年上市公司营业总收入和净利润分别同比增长19.81%和19.56%。

根据协会发布的《中国上市公司2021年年报经营业绩快报》，2021年，全市场新增上市公司524家，年末公司数量增长至4682家，总市值96.53万亿元，规模稳居全球第二。其中，上海、深圳、北京证券交易所上市公司数量分别为2031家、2569家和82家。截至2022年4月30日，全市场共有4669家上市公司披露了2021年年度报告。

统计显示，2021年，上市公司共实现营业总收入64.97万亿元，同比增长19.81%；非金融类公司实现营业总收入54.90万亿元，同比增长22.63%。约八成公司实现收入增长，四成公司收入连续三年持续增长。此外，上市公司海外收入同比提高18.03%。

数据显示，上市公司2021年共实现净利润5.30万亿元，同比增长19.56%；扣非后净利润4.43万亿元，同比增长24.39%，上市公司盈利能力进一步提升。同时，非金融类上市公司经营性现金流净额约为5.03万亿元，同比增长9.82%；近八成公司实现经营活动现金净流入，显示出较高的盈利质量。

中国上市公司协会有关负责人表示，从数据上看，上市公司经济增长“动力源”的作用持续强化，作为实体经济“基本盘”地位更加巩固。

分行业看，按照证监会公布的行业划分标准，19个行业大类中，约九成行业收入、七成行业净利润保持增长，约九成行业实现盈利，行业差异化特征显著。利润排在前三的行业分别是金融业、制造业和采矿业，上述三个行业合计贡献上市公司整体净利润的接近88%；交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，住宿和餐饮业等行业扭亏为盈；同时，房地产业，租赁和商务服务业等行业受疫情等因素影响，公司盈利修复基础尚不牢固，导致净利润持续下滑。

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