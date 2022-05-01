周 剑

近期文旅业有两则新闻令人关注。一是受新一轮疫情影响，深圳文旅行业盼望更多帮扶，并很快得到当地相关部门的政策回应。二是北京欢乐谷去年营收创开业15年来新高。

上述新闻反映出受疫情反复影响，文旅行业虽然元气受损、面临发展困境，但是，也有文旅企业通过创新探索挖掘行业新生机。这些都发人深思：众多文旅企业怎样才能脱困？如何加快转型发展？

用足政策红利，为高质量发展注入动能。事实上，2020年以来，各地就针对文旅业陆续出台了纾困政策。近段时间，从国家到各地新一轮的密集举措，都彰显出帮助特殊行业渡过难关的决心。一是不久前出炉的“十四五”旅游业发展规划提出，建设一批世界级旅游景区和度假区，并为行业擘画了广阔发展前景。二是近期出台的纾困政策对旅游业打出“10+7+N”帮扶组合拳。即针对包括旅游业在内的服务业出台10条纾困扶持措施，针对旅游业的7条纾困扶持措施，以及回应业界关于疫情防控的“四个精准”“三个不得”。三是有关部门和各地陆续出台的具体专项支持举措。可以说，旅游业正进入新冠肺炎疫情发生后，力度大、效果明显的政策周期。这些涵盖财政、金融、产业等诸多方面的有力措施，将为行业高质量发展注入新动能，并助力文旅市场早日复苏。

练就真功夫，主动求变推陈出新。疫情改变了生活，也改变着消费行为。这两年，文旅市场正发生深刻变化。其一，人们的出游半径明显收缩，以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“本地游”广受青睐。其二，受全球疫情以及消费回流影响，国内高端文旅消费快速崛起。今年春节，海南、新疆和上海、北京等地的高端度假市场持续火热。其三，旅游市场下沉带来新机遇。越来越多的农村居民参与到休闲度假等文旅活动中来。春节期间，全国出游的游客中农村居民占比达38.1%。其四，冬奥会带动冰雪旅游、体育旅游成为新增长点。不仅在华北，冰雪旅游项目在华中、西南和华南地区也广受热捧。疫情以来，文旅市场的部分业态逐渐萎缩，但很多新业态正快速崛起。变化意味着机遇，文旅企业要快速捕捉商机，结合自身实际，推出新产品，抢占新市场，打造新增长点。

总结经验，加快数字化转型升级。近年来，文旅消费场景和服务越来越精准化、智慧化，疫情则对文旅企业数字化转型提出了更高要求。文旅消费场所要加快信息数字化升级，例如借鉴疫情期间的做法，建立起长期可行的防护管控体系，实现游客身份、健康状况识别和人员追溯，提高门票预订、入园流程等智能化水平；还要加快智慧文旅的开发，推进“科技+文旅”“大数据+文旅”的融合，借助5G、AR、VR新技术，探索打造线上线下结合的消费场景。疫情以来，云看展、云讲座、线上娱乐、云景区、云旅游大放异彩，这些以数字科技为核心的消费模式有望带动在线旅游行业实现快速增长，“云游”观众还有望转化带动线下消费。

把握新趋势、引领新消费、丰富新供给……当下，文旅企业应用好纾困政策，练好内功勇于创新，积蓄发展力量，以新作为迎接行业发展的春天。

(责编：王震、初梓瑞)