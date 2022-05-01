光荣属于劳动者，幸福属于劳动者。960多万平方公里的神州大地上，工人、农民、知识分子和所有新时代的劳动者，正用奋斗唱响壮歌、用勇毅书写答卷、用汗水浇灌梦想，在时代之弦上奏出劳动光荣、创造伟大的铿锵强音。

劳动，是创造价值的唯一源泉。今天，我们谈论劳动，其景象虽已不仅仅是车间中的火花四溅、农田里的收割场面，但劳动的意义不会变化——历史长河的丰富多彩是劳动过程的展开深化，劳动者的价值不会变化——劳动光荣、创造伟大是人类文明进步历程的重要诠释。

劳动，是一切成功的必经之路。今天，中国特色社会主义进入新时代，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中国面临新的历史跃升。14亿多人口同步迈向现代化，世所罕见；从“站起来”“富起来”到实现“强起来”的飞跃，更是开创性的事业。前程远大、任务艰巨、压力不小，容不得片刻松懈与偷懒。“我们必须同时间赛跑、同历史并进。”习近平总书记的谆谆叮嘱回响耳畔。

新征程的辉煌，注定要用劳动铸就。面前的宏伟蓝图，正在化成各领域各行业需要回答的一个个发展课题：如何推动制造业高质量发展，如何破解“卡脖子”难题，如何实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，如何推动经济社会发展全面绿色转型，如何攥紧中国种子、端稳中国饭碗……唯有汇聚无数汗水、凝结众智众力，方能给出实践的答案。

新征程的奋进，对建设一支高素质的劳动者大军、培养造就一支宏大的知识型、技能型、创新型产业工人队伍，提出了更迫切的要求；对我们的奋斗，也提出了更高的标准——要苦干而不是蛮干、要魄力更需要定力。

一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的使命。从完整准确全面贯彻新发展理念到加快构建新发展格局、从建设数字中国到坚持农业农村优先发展、从促进人与自然和谐共生到推动科技高水平自立自强……每个领域都能安放有志者的梦想。建功新时代，要靠“人一之、我十之”“人十之、我百之”的奋斗精神。只要把个人梦融入国家梦、民族梦，在改革发展的时代洪流中明确目标、找准支点，洒向大地的汗水必将浇灌我们的梦想之花精彩绽放。

奋斗，是新时代劳动者最美的姿态。以奋斗为舟、劳动作桨，需要精神力量的支撑。今年“五一”国际劳动节前夕，习近平总书记致信祝贺首届大国工匠创新交流大会举办时强调：“我国工人阶级和广大劳动群众要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，适应当今世界科技革命和产业变革的需要，勤学苦练、深入钻研，勇于创新、敢为人先，不断提高技术技能水平，为推动高质量发展、实施制造强国战略、全面建设社会主义现代化国家贡献智慧和力量。”始终崇尚劳动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在各自岗位上扎实工作、苦干实干、拼搏进取、砥砺向前的劳动者才会有更多人生出彩的机会。而每一个“他”或“她”创造的精彩人生，都将汇聚成时代风貌的气象万千。

勇毅奋进的征程、大有可为的时代，最终属于勇毅奋进、大有可为的人。

致敬，辛勤奉献的劳动者！加油，所有为梦想奋斗的人们！

(责编：王震、初梓瑞)