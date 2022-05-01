魏玉坤

受国内疫情多点散发和国际地缘政治冲突等因素影响，4月30日出炉的中国制造业采购经理指数（PMI）降至47.4%，部分行业增速回落明显，需进一步加大各项助企纾困政策力度，提振市场主体发展信心。

统计数据显示，4月份，产需两端降幅加大。生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2个百分点，企业生产明显下降，市场需求继续走低。

“4月份，供应商配送时间指数继续下降，产成品库存指数升至近年高点，不少企业反映物流运输困难加大，甚至出现主要原材料和关键零部件供应困难、产成品销售不畅、库存积压等情况，上下游相关企业生产经营均受到较大影响。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析。

企业调查显示，4月份反映物流成本高的企业比重较上月大幅上升10.4个百分点至53.4%。从业人员指数为47.2%，较上月下降1.4个百分点，降幅明显。

从行业PMI来看，短期因素对制造业产业链中上游行业的影响较为突出。中国物流信息中心专家文韬分析，4月份，长三角等多个地区内疫情散发，这部分地区是国内装备制造业重镇，受疫情影响，装备制造业增速明显放缓。上游基础原材料行业增速也因市场需求收缩和大宗商品价格上升而回调。

4月份，装备制造业PMI较上月下降3.7个百分点至45.8%，基础原材料行业PMI较上月下降2.2个百分点至47.3%，两大行业的生产指数和新订单指数均有明显下降。

此外，由于国内疫情和地缘政治冲突的不确定性较大，企业对后市预期也继续转弱，4月份，生产经营活动预期指数较上月下降2.4个百分点至53.3%。

不过，作为经济运行先行指标，4月份制造业PMI虽继续回落，但仍徘徊在50%的“荣枯线”附近，且有部分行业运行总体平稳。

高技术制造业和消费品制造业相对稳定——

4月份，虽然短期因素影响较大，但高技术制造业继续发挥较好抵御疫情风险能力，实现持稳运行。高技术制造业PMI为50.1%，虽较上月小幅下降0.3个百分点，但仍保持在50%以上，其生产指数较上月上升1.1个百分点，显示高技术制造业产品供给稳定回升。

“各级政府积极落实生活物资保障工作，重点保障疫情地区物资稳定，促进相关物资产销衔接，消费品制造业保持相对稳定运行。”文韬表示，4月份，消费品制造业PMI为48.4%，虽较上月下降0.9个百分点，但较制造业PMI高出1个百分点。

中小型企业稳定性有所巩固——

“4月份，虽然短期因素影响持续存在，但在各级政府积极施策保市场主体，尤其是切实支持中小企业发展的带动下，中小企业的稳定性有所巩固。”文韬说。

4月份，中型企业PMI和小型企业PMI分别为47.5%和45.6%，均较上月下降1个百分点，但降幅低于制造业PMI，且中小型企业的生产指数和新订单指数降幅也都低于制造业整体的供需指数降幅。

展望后势，当前我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济总体景气水平继续回落，中小企业经营压力加大，仍需持续发力巩固经济恢复基础。

4月29日召开的中共中央政治局会议要求，要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。

记者了解到，针对企业在生产运营中出现的困难挑战，多地多部门正积极采取政策举措，加大已出台政策落实力度，促进经济持续平稳增长。

针对部分物流受阻，对产业链供应链的稳定和畅通带来压力，工信部正完善重点产业链供应链“白名单”制度，建立汽车、集成电路等重点产业链龙头企业日调度机制，并加强部门联动和政策协同，及时协调解决企业物流运输中的问题诉求，努力做到“原料运得进、产品运得出”。

“必须抓紧完善疫情防控和稳增长的一揽子措施，群策群力，尽快在广大人民的丰富实践中找到最优解，及早消除疫情对稳增长、保民生大局的冲击。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。

文韬表示，随着我国持续压实疫情防控措施，进一步落实货运物流保通保畅部署，充分实施能源保供增供举措，短期因素的影响将逐渐弱化，经济有较快恢复的基础。而且随着全国统一大市场的稳步构建，现代化基础设施体系建设的全面加强，后市经济具备更强的回稳动力和更大的回升空间。

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