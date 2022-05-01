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落实防疫举措 五一期间这些重大项目工地稳步推进

2022年05月01日09:20 | 来源：央视网
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　　五一假期，在北京、山东、河北等地的重大项目工地，建设者在做好疫情防控的前提下，坚守岗位，保障建设项目顺利进行。

　　落实疫情防控措施 稳步推进工程建设

　　记者在中国中铁国道109新线高速公路工程总承包部一工区施工现场看到，军庄互通立交主线桥一号墩主体结构建设已逐渐成形，施工人员正在抓紧作业，为明年5月大桥顺利横跨永定河奠定坚实基础。据了解，国道109新线高速公路是北京市重点建设工程项目，全长约为65.4公里，计划在2023年实现全线贯通。

　　山东烟台：机场建设者坚守一线

　　五一假期，在烟台蓬莱国际机场二期项目现场，建筑工人坚持在岗，筹备各项施工资源，确保工程顺利运行。据了解，烟台蓬莱国际机场是山东省重大工程项目，二期扩建目标将满足年旅客吞吐量2300万人次。

　　河北：雄安新区建设者“五一”坚守岗位

　　五一期间，在河北雄安新区大学园图书馆建设现场，200多名建筑工人坚守岗位，土方开挖、桩基工程全部施工完成，已进入基础结构施工。

　　雄安新区大学园图书馆项目负责人 梁腾：落实“红、黄、绿”分区块管理，做到“人、物、环境”同防，实行全封闭管理，最大限度减少项目参建人员流动。

　　青岛：重点民生工程加速推进

　　这个五一假期，800多名工人正奋战在山东大学齐鲁医院青岛二期项目施工一线，这是山东省规模最大的医疗类建筑单体，建好后将提供1100多张床位，有利改善当地的医疗水平和服务能力，满足人民群众日益增长、不断升级和个性化的健康需求。

(责编：王震、初梓瑞)

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