肖万里

原标题：潘家园社区副书记：每天睡不足5小时，接打电话超百个

凌晨5时，闹钟准时响起。

张娜揉了揉眼睛，从床上坐起来。这一觉，睡了不到5个小时。

洗漱完毕，穿好衣服，简单收拾，她赶到了单位。

又是大规模核酸检测的一天，张娜提醒自己，“战斗”还在继续，坚持住。

张娜（右）解答居民疑问。新京报记者 肖万里 摄

一天

从4月25日起，朝阳区对生活工作在朝阳的人员核酸检测，25日、27日、29日各检测一次。

这几天，作为朝阳区潘家园社区党委副书记，张娜和同事们每天都在超负荷工作。

潘家园社区有40栋楼，居民七八千人。每次大规模核酸检测时，需要安排6个核酸点位，每个点位上只有一个社区工作人员负责。

这是第三次大规模核酸检测。

张娜负责的点位在潘家园方丹苑小区，小区里有潘家园36号楼、37号楼、38号楼、39号楼、40号楼，一共5栋楼。

早上8时，核酸检测工作正式开始。

前面两次大规模核酸检测，这个点位出现了一些问题。

第一次核酸检测时有点不顺利，张娜以为是偶然现象，克服克服就能过去，毕竟她也不是第一次参与这种大规模核酸检测的安排，之前做得都很顺利。

到了第二次核酸检测时，因为下雨、降温，加上核酸检测场地的改变，问题一下子就集中爆发了。

那天，整个点位的核酸检测进展缓慢，居民因为排队时间过长，不满情绪严重。张娜负责手机扫码录入信息，又要协调核酸资源，还要安抚居民情绪，忙得焦头烂额，身心俱疲。

她想过申请支援，但社区就那么几个人，除了一个留守值班人员，其他人全都撒出去了。她只能一个人扛。就像打仗，哪怕就是一个人，她的阵地也不能丢。

那次核酸检测后，张娜做了反思，再也不能像前两次那样干。

社区开始社会动员，招募了一些志愿者加入疫情防控队伍中来，方丹苑小区也成立了志愿者队伍，与社区对接，传达信息，维护秩序。

第三次核酸检测就顺利多了，张娜也不用疲于应付各种问题，她可以把精力投入到组织协调方面。

不到16时，方丹苑小区里居民就差不多做完了，比前两次结束提前了几个小时。

方丹苑小区的核酸检测结束了，但张娜一天的工作并没有结束。

因为潘家园3号楼是管控楼，需要挨家挨户一人一管完成核酸检测，她和一部分医生、志愿者过去支援，直到22时才回到办公室。

不管多晚，回到办公室后，张娜都要和同事们碰头，复盘当天的工作。如果发现了问题，大家一起商量解决办法。

随后，大家还要进行一些数据排查工作。辖区内如果出现居家隔离人员，必须得尽快联系，不能让他们乱跑。

这一通忙完，基本就到凌晨了。

一人

核酸检测工作现场，张娜手里总是拿着手机，手机连着充电宝。

这几天，她每天都要接打上百个电话。

打电话，主要是协调其他核酸点位，跟领导、同事沟通，了解其他点位的进展和情况。

接电话，主要是辖区居民的疑问，最多的两个问题就是外出就医和解除健康宝弹窗。

这样的问题，她记不得回答过多少次。但每听到一次，她就耐心地回答一次。

有的居民是打电话，有的则是在微信群里不停@她。

张娜加了很多个微信群。就拿方丹苑小区来说，她就至少出现在七个群里面。

大多数居民都会理解疫情防控的需要，但也有少数人不理解，他们甚至会在微信群里出言不逊。

张娜会委屈，但她也能理解。

在潘家园社区，她已经工作了十年，没挪过窝。她习惯了和这里的居民打交道的方式，大家也习惯了她。

张娜自认脾气急躁，容易冲动。在这些事情上，她反而会冷静。居民骂她两句，她也能接受。

她说，居民不像社区工作人员，他们可能是第一次遇到这些事情，社区工作人员则不同，他们是天天遇到这样的事情。

因此，每次遇上不理解的居民，她都会换位思考、将心比心。

更多时候，张娜在社区工作中体会到的是感动。

一家餐馆因为疫情暂时停业，店里14个年轻人报名参加社区支援工作，核酸检测时负责手机扫码信息录入。

虽然是第一次干类似工作，但这些年轻人上手特别快，工作中任劳任怨，给社区工作人员帮了大忙。哪怕是去管控楼，也是二话不说。

这些天，张娜没有回过家。

她想女儿。女儿5岁之前都在老家，去年才来北京上幼儿园，今年该上小学了。但也就只能想想，回不去。一直在疫情前线工作，也不敢回去。

每次打电话，家里人都安慰她，家里挺好，让她放心。

她说，女儿已经习惯了她不在家的日子。

张娜也习惯了一种日子，声音沙哑的日子。

这几天，每天都要和大量居民交流，她用嗓过度，声音一直处于沙哑状态。

不只是张娜，潘家园社区的工作人员大部分的嗓子都是沙哑状态。

接听电话的时候，只要听到沙哑的声音，不用看名字，她就知道是同事在联系。

她说，特殊情况下，已经顾不上这些细枝末节了，让它成为社区工作人员的一种特别标识，也挺好。

(责编：李源、初梓瑞)