央视网消息（焦点访谈）：当前国内外形势复杂多变，经济发展的不确定性上升，如何科学研判当前经济形势，接下来的经济工作应该怎么干？昨天，中共中央政治局会议给出了明确答案——疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。会议作出了一系列具体重要部署，及时回应了市场关切，为我们努力实现全年经济社会发展预期目标指明了前进方向，注入强大信心和力量。

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，围绕努力实现全年经济社会发展预期目标作出一系列重大部署。会议强调：疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局、统筹发展安全两件大事，在关键时刻作出的重要决策部署、提出的明确要求。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜说：“这个会是中央在经济进入到关键时期召开的一次非常关键的会议，对于稳定市场的预期，对于稳定经济的大盘，对于实现全年的经济增长目标，具有十分重大的意义。”

中国人民大学副校长、经济学家刘元春说：“目标给得很明确，那就是疫情要防住，经济要稳住，同时发展还要安全，经济要稳住就是要努力使我们预期的目标要达成，因此在目标确定的前提下，要求政策要再定位、再调整。”

党中央的明确要求是基于对当前国内外复杂形势的正确判断和把握。奥密克戎变异毒株在国内多地扩散、乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。今年一季度中国经济开局平稳，来之不易。但从三个月的主要经济数据看，前高后低。

刘元春说：“这个变化第一是来自疫情出现了反复，多方面冲击，同时这些冲击主要集中在一些经济发达区域；第二是整个外部环境变得更加复杂、更加严峻，特别是乌克兰危机，直接导致大宗商品价值上涨，导致全球通胀雪上加霜，从而导致输入性成本冲击加剧，当然了我们还会看到美国货币政策的全面转向，以及地缘政治进一步恶化，内外疫情环境的变化，直接使我们的外部环境出现了很多超预期的变化。”

董煜说：“再叠加今年的一些新情况，比如说今年大学毕业生人数增量是近年来最高的，再比如说我们要预防粮食危机，会对国内经济形势构成冲击。与此同时，我们要防止由于产业链供应链不稳定，造成一些产业、一些企业利润持续下滑，那么对面上的市场主体的运营状况，造成比较大的影响。所以也恰恰是看到了这些之前就提过的问题，以及现在出的新情况新问题，中央及时采取了有针对性应对举措。”

面对新情况新挑战，党中央明确要求，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，充分体现出系统观念和底线思维的引领。围绕“疫情要防住”，会议强调，要根据病毒变异和传播的新特点，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持“动态清零”，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

董煜说：“提出要高效统筹疫情防控和经济发展，这是非常有针对性的。高效是要以最小的代价去换取最大的成果。也就是说我们要及时防住疫情，在苗头阶段就把疫情给及时控制住，防止疫情扩散，同时加快推进复工复产。”

经济要稳住，就要稳政策。这次会议聚焦稳定宏观经济大盘，作出一系列重要政策部署。会议要求，要加大宏观政策调节力度，加快落实已经确定的政策，抓紧谋划增量政策工具，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。

刘元春说：“不仅仅在存量政策上要加快节奏，更重要的是要在整个增量上做足文章，对于大家所关注的重点问题，要有具体的举措。”

董煜说：“做好政策提前量的计算，并不是说所有政策都要挤在一时出台，不是一股脑要把所有堆上去，也要防止政策叠加效应，带来边际效应的递减。也就是说，提前量和冗余度实际上就是把握政策出台的时效要有精准性，无论是出台时间点上，还是力度上都要把握精准性。”

中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说：“这个其实体现了一种底线思维，对当前面临的新困难和挑战，做足考虑，进行前瞻式的谋划，打足提前量，在我们不搞大水漫灌强刺激的同时，出台有的放矢的强化增量政策的谋划。”

经济要稳住，就要稳内需。扩大内需是构建新发展格局的战略基点，但目前一些地方进行有效投资的库存项目不足，有劲使不上。同时出台的一些消费政策缺乏传导路径和传导工具，导致刺激消费效果不明显。这次会议提出，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，发挥消费对经济循环的牵引带动作用。

刘元春说：“因此这一次叫全力以赴，也就是说面临这几大扩内需的难题，我们要想尽各种办法来克服它，克服它就要求我们在政策工具上进行创新，要在一些政策的空间上面用足，而不能够顾虑过多，另外我们的确要创造一些新领域，使我们的扩大内需有着力点有抓手。”

全面加强基础设施建设，是这次会议强调的全力扩大国内需求的一个重要抓手。几天前，中央财经委员会第十一次会议，就研究了全面加强基础设施建设问题，要求加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平。适度超前，布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

董煜说：“全面加强基础设施建设，是面向长远的根本性举措。在当前形势下，与当前经济形势相结合的时候，又有了非常重要的含义。”

刘元春说：“它对于当前来讲有扩大内需的作用，对于未来又产生一个很基础性的引子作用，能够减少未来投资的一些成本，从而使未来的增长基础、投资基础、社会运行在一个新的平面上进行。”

经济要稳住，就要稳民生。就业是民生之本，今年大学毕业生人数历史上最多，达1076万。这次会议强调不仅要稳定就业，还要扩大就业。围绕稳就业，这次会议特别强调要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。超过1.5亿市场主体是保就业、保民生、稳经济的关键。

刘元春说：“我们抗疫已经两年了，对这些企业和群体进行重点帮扶，对于整个内循环基本盘的稳定就显得尤其重要，因为如果出现大规模失业，消费会大幅度下降。稳就业核心的主体在于稳市场主体，以及我们增长的这种能力，因此这几稳是相辅相成的，关键的试金石还是在就业的稳定上面。”

稳物价，也是稳经济、保民生的关键环节。围绕稳物价，这次会议在重要民生商品供应，交通物流畅通，粮食能源安全，确保重点产业链供应链、关键基础设施正常运转等方面作出了一系列部署。尽管从统计数据看，今年一季度全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.1%，显示物价水平总体比较低，但是，由于乌克兰危机导致全球大宗商品价格继续上扬，世界主要经济体通胀持续高企，输入性通胀通过贸易等渠道向国内传导，给稳物价带来一定压力。

郭丽岩说：“国际原油价格一直在高位振荡，使通过国内的成品油的价格，向居民消费物价端进行传导，这个是今年一季度，尤其是3月份CPI环比上涨的一个拉涨因素。与此同时，可能受到疫情多点散发，局部个别地区物流阻滞的影响，一些像蔬菜，需要跨区调运的民生商品的价格出现了一定的波动，像汽车、集成电路等，需要在全国范围进行大配套的一些行业，它的一些关键零部件受到物流的堵点、卡点的影响，这些都是当前稳物价出现的一些新的压力和挑战。”

刘元春说：“这个问题在过去两个月里面体现还是很明确的，如果疫情还会持续一段时间，我们就必须要防患于未然，对于关键商品的供应链产业链，对于农产品的播种要高度重视，因此今年保能源、物资、供应链畅通，与保物价水平实际上在某种程度上有相通之处。”

发展要安全，这也是党中央的明确要求。这次会议强调，要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。面对社会普遍关注的房地产市场平稳健康发展、资本市场平稳运行、平台经济整改、稳住外贸外资基本盘等热点问题，会议都做出了明确回应，有效稳定了社会预期，提振市场信心。对于平台经济，会议指出，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

刘元春说：“平台经济这几年的整顿，这一次政治局会议已经很明确了，指出要完成平台经济整顿，同时要支持规范平台经济健康发展，常态化进行平台经济监管，因此这几句话分量很重，表明我们在创新浪潮里面一定要在数字经济弯道超车的过程中间，进一步扶持它，当然同时也要规范它。我感觉这一次政治局会议围绕着疫情要防住、经济要稳住、发展要安全这三大目标，进行了政策的全面部署，对中国经济行稳致远，具有十分重要的意义。”

这次中共中央政治局会议强调，各级领导干部在工作中要有“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。越是面对艰难险阻，就越要坚定不移办好自己的事。只要我们时刻保持危机意识和忧患意识，坚定信心，迎难而上、真抓实干，以中国改革发展的“确定性”有效应对外部的“不确定性”，我们一定能实现全年经济社会发展预期目标。

(责编：宋心蕊、杨光宇)