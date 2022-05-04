一季度银行理财市场新增投资者558万个
本报北京5月3日电 （记者王俊岭）记者日前从银行业理财登记托管中心了解到，今年一季度，银行理财市场新发产品7717只，募集规模25.14万亿元，新增投资者558万个，累计为投资者创造收益2058亿元。截至3月底，理财产品存续规模28.37万亿元，净值化产品比例达94.15%。
具体来看，今年一季度中国银行理财呈现几方面特点：
理财市场规模保持平稳，净值化转型成效显著。一季度，共268家机构新发行理财产品7717只，募集资金规模25.14万亿元。截至3月底，共321家机构存续有理财产品，存续规模28.37万亿元，同比增长13.34%。理财产品全面净值化转型稳步推进，净值型产品规模占比较去年同期提高21.12个百分点。
投资者人数持续增加，投资收益维持稳定。一季度，全市场新增理财投资者558万个。截至3月底，持有理财产品的投资者数量（仅统计2018年10月1日之后发行的理财产品）达8688万个，较年初增长6.86%。其中，个人投资者8614万人，占比高达99.15%；机构投资者74万个，占比0.85%。同时，一季度理财产品兑付投资者收益2058亿元，同比下降1.81%。其中，理财公司兑付投资者收益1004亿元，同比增长1.81倍，银行机构兑付投资者收益1054亿元。
理财产品结构持续改善，积极践行社会责任。一季度，银行理财产品期限持续拉长，产品结构体系不断丰富，服务实体经济质效进一步深化。3月份，新发封闭式产品加权平均期限为456天，同比增长61.70%。产品期限的拉长有利于汇集中长期资金，助力国内实体经济平稳发展。截至3月底，银行理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济规模约25万亿元，同比增长4.61%；理财资金投向绿色债券规模超2300亿元，投向疫情防控、乡村振兴等专项债券规模约1200亿元，为中小微企业发展提供资金支持超3.3万亿元。
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