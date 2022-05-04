本报记者 邱海峰

临近立夏节气，浙江省杭州市临平区塘栖镇丁山河村举行“传统民俗迎立夏”活动。图为5月3日，塘栖镇一家传统糕点厂员工在制作“立夏饼”。

新华社记者 徐 昱摄

疫情冲击之下，农民工就业情况如何？收入怎样？国家统计局日前发布的农民工监测调查报告显示，2021年全国农民工总量29251万人，比2020年增加691万人，增长2.4%；农民工月均收入4432元，比上年增加360元，增长8.8%。农民工就业总体稳定，收入稳步增长。

在中部地区就业农民工增加最多

国家统计局相关负责人介绍，2021年，各地区各部门扎实做好“六稳”“六保”工作，积极实施就业优先政策，农民工就业总体稳定。

总量增加，本地农民工增速高于外出农民工。2021年全国外出农民工17172万人，比上年增加213万人，增长1.3%；本地农民工12079万人，比上年增加478万人，增长4.1%。年末在城镇居住的进城农民工13309万人，比上年增加208万人，增长1.6%。

在中部地区就业的农民工人数增加最多。从输入地看，在东部地区就业的农民工15438万人，比上年增加306万人，增长2.0%。在中部地区就业的农民工6571万人，比上年增加344万人，增长5.5%。在西部地区就业的农民工6280万人，与上年基本持平。在东北地区就业的农民工894万人，比上年增加41万人，增长4.8%。在中部地区就业的农民工增量占全国农民工增量的49.8%。

农民工平均年龄继续提高。农民工平均年龄41.7岁，比上年提高0.3岁。从年龄结构看，40岁及以下农民工所占比重为48.2%，比上年下降1.2个百分点；50岁以上农民工所占比重为27.3%，比上年提高0.9个百分点。

大专及以上学历农民工占比提高。在全部农民工中，初中文化程度占56.0%，高中文化程度占17.0%，大专及以上占12.6%。大专及以上文化程度农民工所占比重比上年提高0.4个百分点。

制造业农民工月均收入增速最快

目前，工资性收入占农民收入四成以上。报告显示，2021年，农民工月均收入4432元，同比增长8.8%。其中，外出农民工月均收入5013元，比上年增加464元，增长10.2%；本地农民工月均收入3878元，比上年增加272元，增长7.5%。

分区域看，在东部地区就业的农民工月均收入增速最快。2021年，在东部地区就业的农民工月均收入4787元，比上年增加436元，增长10.0%；在中部地区就业的农民工月均收入4205元，比上年增加339元，增长8.8%；在西部地区就业的农民工月均收入4078元，比上年增加270元，增长7.1%；在东北地区就业的农民工月均收入3813元，比上年增加239元，增长6.7%。

分行业看，农民工就业集中的六大主要行业月均收入继续增长。其中，从事制造业农民工月均收入4508元，比上年增加412元，增长10.1%；从事居民服务修理和其他服务业农民工月均收入3710元，比上年增加323元，增长9.5%；从事建筑业农民工月均收入5141元，比上年增加442元，增长9.4%；从事住宿餐饮业农民工月均收入3638元，比上年增加280元，增长8.3%；从事批发和零售业农民工月均收入3796元，比上年增加264元，增长7.5%；从事交通运输仓储和邮政业农民工月均收入5151元，比上年增加337元，增长7.0%。

多措并举促进农民工就业

农民工就业总体稳定，但也面临挑战。近期，世界局势复杂演变，国内疫情多点散发，新的下行压力进一步加大，就业受到较大影响。接下来，如何更好促进农民工就业？

日前召开的国务院常务会议提出，启动一批农田水利、农村公路等工程，推广以工代赈，增加农民工就业岗位。同时要求，对失业保险参保不满1年的失业农民工，发放临时生活补助。

“疫情散发对农民外出务工就业带来一定影响，下一步将促进就近就地就业，推动优势特色产业集群、农业产业强镇、农田水利、农村人居环境整治等项目建设，吸纳农民就业。同时，用一些公益性岗位引导脱贫劳动力搞好灵活就业。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德说，“今年一季度农村外出务工劳动力总量达到1.78亿人，同比增长2.2%。我们将会同有关部门加大对农民工特别是脱贫劳动力的技能培训力度，强化就业指导服务，发挥好东西部劳务协作、民营企业‘万企兴万村’等帮扶体系作用，提高农民工外出务工质量，稳定就业，促进持续增收。”

人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉表示，今年以来，人社部加强对防止返贫监测对象的就业帮扶政策扶持，截至3月底，全国脱贫人口务工规模3135万人。“下一步，将稳定农民工特别是脱贫人口务工规模，实施乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区就业帮扶行动。加强困难群体就业帮扶，开发一批公益性岗位托底安置。”陈勇嘉说。

(责编：白宇、胡永秋)