本报北京5月3日电 （记者汪文正）近日，财政部下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算52.76亿元，加上提前下达金额249.81亿元，累计下达预算302.57亿元。

提升计划资金重点支持各地落实职业院校生均拨款制度，探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善高等职业学校、中等职业学校办学条件；推进职业院校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师等培养培训，优化教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平等。

对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持。在具体标准方面，高水平学校（A档）每所5000万元；高水平学校（B档）每所2500万元；高水平学校（C档）每所1000万元。高水平专业群（A档）每所1000万元；高水平专业群（B档）每所700万元；高水平专业群（C档）每所400万元。

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