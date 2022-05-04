财政部大力支持现代职业教育
2022年05月04日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京5月3日电 （记者汪文正）近日，财政部下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算52.76亿元，加上提前下达金额249.81亿元，累计下达预算302.57亿元。
提升计划资金重点支持各地落实职业院校生均拨款制度，探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善高等职业学校、中等职业学校办学条件；推进职业院校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师等培养培训，优化教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平等。
对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持。在具体标准方面，高水平学校（A档）每所5000万元；高水平学校（B档）每所2500万元；高水平学校（C档）每所1000万元。高水平专业群（A档）每所1000万元；高水平专业群（B档）每所700万元；高水平专业群（C档）每所400万元。
(责编：白宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：切实做好农村公路阻断问题排查 保障农村公路“微循环”畅通
- 人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《关于做好农村公路阻断问题排查整治 切实保障“微循环”畅通工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》旨在切实做好农村公路阻断问题排查，及时推动解决相关问题，保障农村公路“微循环”畅通。 《通知》提出，各省级交通运输主管部门在省级物流保通保畅工作领导小组领导下，重点围绕影响农村公路“微循环”畅通的防疫检查点设置、因疫情防控阻断或挖断的农村公路点位、因疫情防控要求影响车辆通行的村庄等，组织地市和县区级交通运输主管部门开展集中排查，及时、准确进行数据汇总，持续跟踪监测问题发展和变化情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注