本报记者 叶 子

游客在扫描“一码游贵州”全域智慧旅游平台的二维码。

新华社记者 欧东衢摄

出游前，打开手机上的智慧旅游平台或小程序，查询目的地疫情防控政策、景区预约信息、旅游线路等，已是不少游客的常态化选择。天气预报APP、地图导航软件、花草识别小程序等，也成为人们出行的好帮手，助力解决出游行程中的各种问题。

要想出行没烦恼，做好攻略不可少

去黔灵山公园看机灵的猕猴，去观山湖公园看漫山的樱花，去南明河边夜跑、顺便欣赏繁花掩映下的甲秀楼……去年大学毕业后，小雨来到贵州省贵阳市生活，今年是她在贵阳度过的第一个春天。借着旅游休闲和生活服务类应用上的同城和本地板块信息，小雨“种草”了很多春游踏青路线。

“有的品种花期短，或者刚经历了下雨天，我就会特别注意，去社交分享软件上看一下景区的实时情况，确保在花开正好的时候出游。网上的实时信息，也可以帮我避免去人多的地方扎堆出游。”小雨说。

在深圳某互联网企业工作的蔡女士，休息日会和家人、朋友一起进行户外活动。“一般都要提前搜索信息、规划行程，打开各类APP搜一下，周末天气怎么样、哪里风景好、最近流行去哪里打卡。”蔡女士表示，在网上提前做好攻略很有必要，比如有的景区需要提前一周预约，有的公园游乐设施丰富，适合带小孩子一起玩，有的景区公共交通不便到达，“驴友”更推荐自驾等等，这些信息都可以事先了解。

出游之前先“做好功课”成为许多人的习惯。大众点评数据显示，今年清明假期，踏青赏花的搜索量明显上涨，郊野的亲子采摘、农家乐等成为众多家庭拥抱春天的重要方式，搜索量也翻了一番。伴随露营潮和徒步潮的兴起，在大众点评上，全国各地与“露营”有关的搜索量上涨315%，登山徒步的搜索量涨幅超过254%。

既旅游休闲，也增长知识

梅花、樱花、桃花、杏花、梨花、海棠花……春游究竟赏了什么花，你是否还“傻傻分不清”？这时候，植物识别APP和小程序就派上了用场。

“我给好多朋友推荐了花草识别小程序，只要对着花朵或树叶拍一张照片，很快就能得到鉴定结果。”蔡女士对这类小程序的使用颇有心得，她最喜欢的是，小程序在识别后，会根据植物的属性自动生成一首诗词或一段散文金句，“尤其是带着孩子出游，既亲近了大自然、锻炼了身体，也增长了知识，一举多得。”

春游踏青，不仅能认识“花花世界”，还可以了解历史人文。

前段时间，家住北京市朝阳区的张先生去恭王府游玩，出发前进行路况导航时偶然发现，在导航软件上有景区介绍，还有专门的语音版本，他点进去试听了一下，讲得很详细。后来，他便购买了全部相关的讲解音频。

“没想到，讲解内容质量很高，又很有趣，能跟随我们游览的路线，结合相关的实物、建筑、人物进行讲解。一趟下来，了解到好多历史背景，收获不小。”张先生说，许多生活服务类应用都有类似功能，以后他会多多使用这类应用和服务。

科技赋能，智慧旅游更美好

北京冬奥会后，不少游客期待着去“雪飞燕”“雪游龙”等冬奥场馆参观。近日，北京延庆奥林匹克园区面向大众开放并实现四季运营。其园区票务系统上线后，票价、酒店住宿等详情都可通过微信小程序“延奥园票务预订”查看。

随着大数据、人工智能等新技术在旅游领域的应用，以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游加速发展。

近年来，各地围绕智慧旅游建设开展了一系列探索实践。“北京智慧旅游地图”微信公众号是北京市文旅局自2017年起就启动建设的平台，虚拟导游是该平台的核心服务栏目，其界面分为区域景区游、分级景区游、老年人文化旅游接待基地等模块，还能向游客推出VR（虚拟现实）全景导览。

张先生说，他曾体验过手机扫码就能了解文物信息的数字展示方式，此外，在智慧景区小程序上，查询景区的卫生间、小商店的分布等功能，也非常实用。

业内人士认为，智慧旅游可以先做好门票预约、停车管理、智能导览、厕所搜索等表象的、具体的智慧旅游场景打造，再以智慧旅游场景为抓手，推进地方智慧旅游设施和系统建设等深层次建设。伴随新技术的深度应用，“一部手机游景区”“扫码游景区”等将被广泛运用，人们出游将更加便利和智能化。

(责编：白宇、胡永秋)