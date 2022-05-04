“巅峰使命”珠峰科考13名队员开启“冲顶时刻”
2022年05月04日05:43 | 来源：央视网
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出发！“巅峰使命”珠峰科考13名科考登顶队员今晨3点开启“冲顶时刻”
记者从“巅峰使命”珠峰科考前方指挥部了解到，5月4日凌晨3点，13名科考登顶队员携带科考设备，从海拔8300米的突击营地出发，开启科考“冲顶时刻”。预计4日上午七八点，他们将抵达海拔8800米，首先在此搭建全球海拔最高的自动气象观测站。目前，队员们身体状况良好，他们还将在峰顶开展雷达测量冰厚、采集冰雪样品等综合科考任务。
另据西藏自治区气象局提供的最新气象服务信息显示，5月4日多云间阴，珠峰7000米至9000米高度，风向以偏西或偏西北风为主，风速6~14米/秒，天气状况较好。
(总台记者 陈琴 罗布次仁 普布次仁)
(责编：白宇、胡永秋)
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