原标题：上海快递业有序推进复工复产

网点开起来、快递小哥动起来。上海市邮政管理局近日表示，正在积极稳妥、逐渐有序推进快递业复工复产工作。目前，包括“三通一达”、顺丰、德邦、极兔等主要快递物流公司均被纳入上海青浦区的复工复产“白名单”。

5月1日，两辆快递干线车装载着外省包裹，驶入圆通速递上海浦东集运中心。随着一件件包裹被卸下，自动喷雾机从不同方向为包裹喷洒消毒剂。穿着防护服、佩戴口罩和手套的操作员将消杀后的包裹分拣到对应网格中，等待复工的分公司晚些时候来收取。

根据部署，上海将稳步推进快递业复工复产，主要分为保供、保通、保畅三个阶段。当前主要任务是开展受各级政府、部门委托的保供工作，承担防疫物资、紧急药品和人民群众生活必需品的运递服务。待社会面动态清零后，视疫情防控形势,合理开放部分分拨处理中心和营业网点，满足部分寄递需求。社会经济秩序逐步恢复后，行业将全面开放分拨处理中心和营业网点的运营，全面恢复寄递业务。

中通快递奉贤东部网点负责人吴强介绍，目前该网点有120名左右的一线人员坚守在工作岗位。疫情以来，该网点大概积压了三四万件快递。从当日的形势来看，预计到港件量在1.5万件左右，发出去的件量大概在3万多件，业务恢复形势良好。

为加快网点的复工复产进程，中通公布了9条举措，加大对末端网点的帮扶和快递小哥的关爱，其中包括在原有的1亿元“小哥关爱基金”基础上，再追加5000万元为生活困难的快递员提供帮助。圆通表示，将向上海地区的分公司发放1000余万元的兜底工资补贴，用于快递员、驾驶员等一线人员生活保障。

在快递业的复工过程中，对快递小哥的管理备受关注。上海市邮政管理局强调，从业人员要在各个环节，特别是前端揽收、末端投递环节主动出示电子通行证、随申码和核酸检测阴性证明。据了解，只有持有符合要求的核酸、抗原检测阴性证明和健康码绿码的从业人员，才能生成电子通行证。

包括快递在内，上海各行各业正在加快复工复产。上海市大数据中心党委副书记邵军2日表示，该中心已在随申码页面上线“复工复产人员返岗电子通行证”和“上海市保供配送人员通行证”“邮政快递公司寄递人员电子通行证”。截至目前，共发放复工证5851张、通行证87766张。

文/新华社

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