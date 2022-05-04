原标题：珠峰科考队员有望今日登顶

新华社电 5月3日，“巅峰使命”珠峰科考登顶工作小组向海拔8300米突击营地进发，按计划13名科考队员将于4日凌晨冲顶。气象预报数据显示，珠峰区域天气有利登顶。

珠峰科考气象保障服务队预报，3日、4日两日，珠峰海拔7000米以上区域多云，风向以偏西或偏西北风为主，风速会有所加大。

此次“巅峰使命”珠峰科考将首次突破8000米以上海拔高度，并完成珠峰峰顶的综合科学考察任务，是人类在珠峰地区开展极高海拔综合科学考察研究的一次壮举。

为确保包括架设自动气象站等在内的各项极高海拔珠峰科考任务顺利完成，以及人员安全登顶，珠峰科考启动了气象保障机制。

气象保障服务队抵达珠峰大本营后，按照保障服务方案，架设高空探测设备、调试仪器、气球灌气、放球、采集高空数据、制作发布服务专报。各个环节衔接有效，队员们操作熟练，仪器设备运行正常，为珠峰科考提供了精准气象服务。

西藏自治区气象台副台长代华光介绍，影响珠峰冲顶测量窗口期的探空气象因素主要为海拔6000米至9000米不同高度的温度、湿度、风向、风速等，特别是风对冲顶的影响更大。

下一步，气象保障服务队将围绕需求，严密监测，为科考队提供珠峰大本营和山体上不同高度、不同时段的高空气象数据服务，全力保障冲顶测量活动。

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