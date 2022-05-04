原标题：就业成为改善民生压舱石 技能人才跃上新台阶

就业成为改善民生压舱石

就业是最大的民生。我国有14亿多人口、9亿劳动力，解决好就业问题，始终是经济社会发展的一项重大任务。

党的十八大以来，我国就业工作取得令人瞩目的成就。经过长期不懈努力，就业规模显著扩大、就业结构不断优化、就业质量稳步提升，在14亿多人口的大国实现了比较充分的就业，成为民生改善、经济发展的重要支撑。

就业形势保持稳定

这十年，百姓端牢了就业“饭碗”。

就业，一头连着千家万户，一头连着经济发展。党的十八大提出推动实现更高质量的就业，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，并把实现就业更加充分作为全面建成小康社会的重要目标，进一步明确了“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的新时期就业方针。

2012年至今，我国每年城镇新增就业总量都在1100万人以上，城镇调查失业率均保持在较低水平。到2021年末，城镇新增就业达1269万人，城镇调查失业率平均为5.1%。就业规模不断扩大，为经济社会高质量发展奠定了坚实基础。

就业形势保持长期稳定，就业总量实现持续增长，源于党中央千方百计稳定和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，促进充分就业，保障劳动者待遇和权益。特别是近两年来，百年变局和世纪疫情交织叠加，国内经济下行压力加大，但我国劳动力市场依然表现出较强的就业韧性。

数以千万计的就业岗位在哪里？

近年来，我国坚持发挥市场在促进就业中的决定性作用，推动统一开放、竞争有序的人力资源市场体系建设，支持鼓励大众创业、万众创新，形成了供求双向选择、劳动者自主就业创业新格局。

目前，城镇就业人员比重不断提高，第三产业就业人数不断增加，就业结构从原来第一产业占多数的“金字塔形”向第三产业比重不断上升的“倒金字塔形”转变；广东、山东、江苏等10个省份的就业人员超过3000万人，中西部地区劳动力就近就地就业明显增加，区域就业格局均衡发展；新动能新需求带动新职业闪亮登场，灵活就业、自主创业、平台从业渠道不断拓展，劳动力流动日益频繁，劳动要素活力充分迸发，劳动者获得更多就业机会。

在数以亿计的劳动者大军中，重点就业群体保持稳定。近年来，为促进更多高校毕业生就业创业，我国每年出台举措拓宽市场化社会化就业渠道，加大各类企业吸纳毕业生的就业支持举措，增强青年适应市场和企业实际需要的能力，简化优化就业手续。同时，多措并举促进农民工务工增收，为近3亿农民工提供劳务协作、技能脱贫等多种方式，帮助农村劳动力增收致富。目前，我国脱贫劳动力务工规模已达3145万人，160个重点帮扶县脱贫人口务工规模达到628万人。

技能人才跃上新台阶

这十年，就业结构不断优化。

收入增加，关乎人民群众切身利益。在高质量发展阶段，通过提高就业质量来改善居民生活，既是现实需要，也是长远之计。

党的十八大以来，劳动者就业质量进一步改善，劳动者工资水平提升明显。国家统计年鉴数据显示，职工工资水平逐步提高，城镇非私营单位就业人员年平均工资从2012年的46769元增加到2020年的97379元，较2012年增长50610元；城镇私营单位就业人员年平均工资从2012年的28752元增加到2020年的57727元，较2012年增长28975元。

收入增加的背后，是劳动力市场制度建设加快推进，劳动者就业和社会保险各项权益得到有效保障。近年来，劳动关系进一步规范，全国企业劳动合同签订率长期保持在90%以上；社会保险覆盖范围继续扩大，截至2021年底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.3亿人、2.3亿人、2.8亿人；2021年，全国企业就业人员周平均工作时间为47.8个小时，劳动者全年法定休息日达到120天，人民群众工作生活更加平衡。这些数据表明，我国劳动者的就业质量得到全面提升。

与此同时，劳动者的技能水平也显著提升。党的十八大以来，习近平总书记高度重视关心技能人才，多次对技能人才工作作出重要指示，强调要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，激励广大青年走技能成才、技能报国之路。

近年来，人社部密集出台多项重磅技能人才政策。开展职业技能提升三年行动，推行终身职业技能培训制度，实施新型学徒制，拓宽技能成才之路；完善职业资格评价和职业技能等级认定制度，建立新时代的“新八级工”制度，打通高技能人才与专业技术人才职称评审通道，打破职业发展天花板；广泛开展技能竞赛活动，加大表彰激励力度，为大国工匠搭建广阔舞台。

目前，我国逐渐形成了一支规模日益壮大、结构日益优化、素质逐步提高的技能人才队伍，技能劳动者超2亿人，其中高技能人才超5000万人……这是我国经济实现高质量发展的坚实基础。

制度保障精准发力

这十年，就业优先温暖民心。

党的十八大以来，党和政府始终坚持以人民为中心，逐步明确了“实现更加充分更高质量就业”的目标，将就业摆在“六稳”“六保”工作首位，坚持就业优先，扎实推进各项工作，保持了就业形势总体稳定。

面对国内转型升级的发展需要，以及世纪疫情和国际不确定因素的挑战和困难，就业优先政策把就业指标作为宏观调控取向调整的依据，积极就业政策不断加码，推动财政、金融、投资、消费、产业等政策聚力支持就业。2021年，为了支持市场主体稳就业岗位，中央深入实施减负稳岗扩就业政策，调整优化稳岗返还、就业补贴等政策措施，全年支出就业补助资金近1000亿元；向407万户企业发放失业保险稳岗返还231亿元，惠及职工9234万人；阶段性降低失业和工伤保险费超过1500亿元。

市场在促进就业中发挥出决定性作用。统一开放、竞争有序的人力资源市场体系建设，为大众创业、万众创新提供了良好的生态环境，创新创业带动就业，形成供求双向选择、劳动者自主就业创业新格局，促进人力资源合理流动和有效配置。

就业政策和服务体系日益丰富。目前，我国已逐步建立起覆盖省、市、县、街道(乡镇)、社区(村)的五级公共就业服务网络，确立了免费提供政策咨询、信息发布、职业指导、职业介绍、创业服务等基本公共就业服务制度，覆盖城乡的公共就业服务体系基本形成，对政府调节市场、帮助困难群体就业发挥了重要作用。

值得一提的是，近年来，就业扶贫工作发挥了巨大功效。在实施脱贫攻坚战略期间，90%以上建档立卡贫困人口得到了产业扶贫和就业扶贫支持，三分之二以上主要靠外出务工和产业脱贫。我国累计建设扶贫车间32688个，吸纳贫困人口家门口就业43.7万人。实践证明，脱贫攻坚战略以及乡村振兴战略的实施，推动了农村居民收入增速持续高于城镇居民，成为城乡差距不断缩小的主要原因。

当前和今后一个时期，我国依然面临就业总量压力和结构性矛盾，实现更充分更高质量就业仍然是长期重大战略任务。到2025年，我国将实现城镇新增就业5500万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，让人民群众获得更稳定的工作、更满意的收入，更好推进共同富裕。

敖 蓉

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