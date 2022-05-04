原标题：影视创作谱写劳动者之歌

歌颂劳动者，表现各行各业努力生活、辛勤工作的平凡而伟大的生命个体，一直是中国影视创作的题中要义。其中有聚焦行业群体的《青山不墨》《钢铁年代》《最美逆行者》，有表现社会转型期创业发展的《爱拼会赢》《大江大河》，有着墨于新兴行业的《在远方》《理想之城》。这些作品从时代的各个切面、行业的各个角落、人生的各个阶段，全景式地展现劳动者的生产生活，谱写了一部部追逐梦想、接续奋斗的劳动者之歌。

聚焦现实生活 回答时代之问

回答时代之问，是每一代劳动者在职业生涯中必须面对的问题，也是影视创作表现劳动者时的重要主题。在影视领域，回答时代问卷的最佳方式就是对千千万万劳动者的奋斗史和创业谱进行倾情讴歌和真挚礼赞。无论是在改革开放初期、市场经济转型时期、脱贫攻坚时期还是新时代，人们所处的社会环境、职业环境和生活环境，都伴随着时代的脚步或轰轰烈烈或悄无声息地发生着变化。环境的变化，也让劳动者不断地思考和改变自己的劳动方式和劳动特点，无论是体力劳动还是脑力劳动都深深地标记着时代的烙印。而影视创作者敏锐地捕捉到人与时代的关系，在时代对人的催促中，在人对时代的叩问中，明确主题、编织故事、塑造人物。

《青山不墨》讲述共和国诞生初期、改革开放时期和绿色转型时期，三代林业工人数十年接续奋斗的故事。他们在浩瀚的林海中，在厚重的黑土地上，战冰雪、斗灾荒，谱写了一曲“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”的绿色之歌。《爱拼会赢》以“晋江精神”为着力点，以晋江式商情与闽南式亲情，讲述在改革开放浪潮席卷下闽南民营企业家艰苦奋斗、诚信经营的经商之道。电视剧《大江大河》聚焦改革开放时代大潮，全面审视改革开放之初的思想、体制、城乡和人性之争，复调式地展现多种所有制经济的深刻变化，聚焦时代潮流与个体命运的关系，用坚实的人物刻画和真挚的情感表达成就了一部颇具史诗质感的现实题材力作。《山海情》把知识改变命运、勤劳改变生活的观念深深地镌刻在宁夏西海固那曾经贫瘠的土地上。那些在土地里刨食的农民兄弟，不甘于命运的驱赶，在吊庄移民政策的帮扶下辛勤劳作，终于走上了小康之路。这些作品，让劳动者的生命轨迹与时代发展的步伐同频共振，以现实主义的生动笔触，以不负时代、不负韶华的艺术情怀，拍出了一代代劳动者的精神写照。

实现自我价值 成就出彩人生

实现自我价值，成就出彩人生是每一代劳动者都渴望实现的生命理想，也是影视作品在塑造人物时赋予角色的重要心理动机和人物弧光。好的影视作品在塑造劳动者时，总是能够把角色从事生产劳动、投身行业建设的主观意志和行为逻辑阐释清楚，让每一个朴素的生命个体都有实现人生价值的契机，让角色守望初心、努力奋斗的精神力量成为观众与角色的共情点，并由此产生价值认同。

《青山不墨》以全国劳动模范、林业英雄马永顺为故事原型。在那个物资相对匮乏的年代，人的精神力量却异常强大。剧中主人公马永祥，以不怕苦、不服输、有担当、有骨气的干劲拼劲，成为一代林业工人的学习榜样和精神偶像。《大江大河》里的雷东宝、宋运辉等人为了摆脱命运不公和生活困局，一个带领农民脱贫致富，一个学有所成投入国企改革，他们在时代步伐的感召下，在夜以继日的奋斗中，实现了人生价值，并成为各自领域的弄潮儿。《鸡毛飞上天》里流落街头的陈江河和骆玉珠，一个是孤儿，一个是流浪少年，他们在人生的最低谷时偶然相识，相似的人生际遇和共同的生活愿景让他们走到一起，秉承着义乌商人“鸡毛换糖”、诚信经营的理念，埋头苦干、努力打拼，最终成为颇具影响力的企业家。《在远方》里那个从基层快递员做起的姚远，在工作中发现物流行业潜在的巨大商机，在历经数番市场沉浮之后终成为行业翘楚。在这些角色身上，吃苦耐劳、善于学习、诚实守信成为共有的人物弧光，他们为人处世的优秀品质也正是他们成就出彩人生的成功之源，并持续地鼓舞着观众。

聚焦行业发展 赓续劳动之美

聚焦不同时期、不同行业、不同人群的职业特点，让“劳动最光荣”成为每一代劳动者的价值追求，是影视作品所肩负的社会责任。俗话说“干什么吆喝什么”，职业痕迹在特定人群身上总是留有隐约可见的影子。好的行业剧，创作者能够深入一线进行细微观察与宏观把握，从行业内部提取到历史样本，以专业化的视角表现特定时代语境下某些行业、某个群体的本质特征。行业剧要把属于某一行业独有的行业故事展现给观众，要把“工农商学兵”不同行业劳动者的行业特点融入人物造型、行为习惯和生活方式，让“劳动者是最美的人”成为作品的价值导向。不仅如此，行业剧要把不同行业群体的辛劳与焦虑、悲伤与欢乐、失败与成功融入故事当中，以充满敬畏和温暖的笔触赓续劳动之美。

《钢铁年代》聚焦新中国钢铁产业发展史，讲述新中国第一代钢铁工人建设鞍钢的故事。在那个热火朝天的年代，那火红的熔炉炼造的不仅仅是钢铁，也炼造了钢铁工人的生命意志和强大能量，铸就了“咱们工人有力量”的时代宣言。《春天里》中，从军队复原返乡的铁振国凭着一股不服输的韧劲和做人的良心，带领家乡一众怀揣梦想的年轻人来到北京，从泥瓦工人做起，开辟了建筑行业的一番天地。《老农民》生动记叙了几十年间农业、农村和农民翻天覆地的变化。主角牛大胆作为中国农民的典型代表，把韧劲、隐忍、吃苦耐劳、民间智慧和极强的求生欲都表现得淋漓尽致。《最美逆行者》的医护人员，在危难中坚守职业道德，凭借过硬的医疗技术和专注的敬业精神，一次次在生死瞬间挽救了患者的生命。《我们的新时代》关注基层青年党员用劳动创造美好生活的故事。他们中间有社区志愿者、技术工人、排爆手、乡村医生、大学生村官和民间救援队队员，他们用充满朝气、锐气和勇气的实际行动，宣示了新一代劳动者的勇毅担当。

中国今日之成就是各行各业劳动者接续奋斗的结果。把握住这一历史事实并以此为创作缘起，就知道影视创作要从一个个普通劳动者的生命愿景入手，从不同行业角度、多重时空背景、多种人物关系和多层次故事结构，全方位地展现新时代追梦者的风采，于平凡处见伟大，在劳动中显真情，传颂属于亿万劳动者的时代交响。

（作者：杨洪涛，系中国传媒大学戏剧影视学院教授、博士生导师，北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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