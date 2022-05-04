原标题：鼓励多种土地用途街坊式供应

作为中央支持深圳实施综合改革授权试点事项，深圳积极推进二三产混合用地改革和优质产业空间供给改革。为更可持续地服务产业发展，有效提升土地利用综合效益，深圳首宗二三产业混合用地近日挂牌成交，以更高质量的用地为产业发展提供空间保障。

《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020—2025年)》提出，要在符合国土空间规划要求的前提下推进二三产业混合用地改革。为此，深圳探索在片区尺度下二三产业的综合开发和混合利用，积极突破现有单宗地供应模式。首宗综合改革试点的二三产业混合用地位于深圳龙岗区宝龙街道新能源产业基地，用地面积为10.37万平方米，土地用途为普通工业用地、商业用地、交通设施用地。

据了解，该地块在未来的产业定位上将结合深圳二十大产业集群的规划布局，重点聚焦宽带网络通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、生物医药及新能源、安全节能环保等领域，辅助引进产业链上的配套环节，形成适度专业化园区。在企业选择上突出“小而美+精而优”，综合企业的行业类别、创新能力、发展速度等，遴选具有较快增速、细分行业领先、生产工艺先进的优质成长型企业和上市、拟上市企业。

在空间设计方面，突出“基础标准+个性化定制”，根据企业实际需求，以“一企一案”的方式对建设指标进行调整优化。围绕先进制造业需求，按照大部分通用高标准、小部分定制化设计，同步考虑地下采取局部挖建地下车库，室外建设生产辅助设施，建成深圳标准最高的工业厂房。在空间出让方式上，突出“分割销售+低成本”，项目厂房按“总成本+微利”的模式，售价仅为市场价格的30%到50%。

“该项目是深圳探索在片区尺度下二三产业综合开发和混合利用的创新案例，在片区内均衡配置产业、商业、宿舍、酒店及产业发展和生产生活所需要的公共服务设施，将研发生产功能与城市生活服务功能协同发展，实现生产、生活、休闲一体化。”深圳市规划和自然资源局龙岗管理局局长严震宇表示，这是深圳多层次、全覆盖、高品质产业空间供应体系的重要一环，将有效促进龙岗宝龙片区内产业的规模集聚和组团发展，提高片区土地利用综合效益。

“该项目在二三产试点改革基础上还叠加了《深圳市优质产业空间供给试点改革方案》的政策红利，实现了试点单元内规划上的产城融合。”龙岗区工业和信息化局局长施文丽说，在不突破城市规划标准与准则规定“工业用地单宗配套比例不高于30%”的前提下，系统性地优化空间布局，集中布局产业配套，实现邻里中心、宿舍、食堂园区共享，实现生产研发与城市生活服务协同发展，形成约3.5万平方米的连片公共服务设施。

“这项改革还创新了土地供应方式，突破现有单宗土地供应模式，鼓励多种土地用途街坊式供应，采取土地出让‘工业+商业’捆绑模式，实现‘工业用地’到‘产业园区’转变。”施文丽说，从建筑用房角度，有利于建设高标准产业用房、生产用房和配套相邻布局，可提升产业用房和配套的使用效率；从土地使用角度，单元地块之间通过二层连廊、地下通道联系，充分发挥了土地使用效益。

“土地是产业发展的重要载体，粗放型产业用地使用模式已难以为继。这项改革试点是深圳打造政府主导、国企实施的‘低成本开发+高质量建设+准成本提供’高标准优质产业空间供给模式的一次新探索。”哈尔滨工业大学(深圳)党委书记、经济管理学院教授吴德林说，试点项目的落地标志着深圳在打破宗地边界、实现单宗地块“多元多样”混合利用、探索片区尺度下二三产业综合开发的土地供应模式上走出了一条可供借鉴的新路径。

杨阳腾

(责编：王连香、陈键)