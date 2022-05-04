原标题：在逐梦太空的征途上发出青春的夺目光彩

“希望广大航天青年弘扬‘两弹一星’精神、载人航天精神，勇于创新突破，在逐梦太空的征途上发出青春的夺目光彩，为我国航天科技实现高水平自立自强再立新功。”在五四青年节到来之际，习近平总书记给中国航天科技集团空间站建造青年团队回信，向航天战线全体青年致以节日的祝贺，并提出殷切期望。总书记的回信不仅是对奋战在航天战线青年们殷切的厚爱、巨大的鼓舞，也激励着在全国各条战线拼搏的青年朋友在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，勇做民族伟大复兴的追梦者、圆梦人。

青春因为理想而澎湃。青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。航天战线上的青年朋友正是新时代青年奋斗逐梦的一个缩影。近年来，从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，中国航天不断创造新的历史，正是一大批航天青年传承航天前辈们的忠诚与梦想，挑大梁、担重任，展现了新时代中国青年敢拼敢赢的精神风貌。

与祖国同奋进，与时代齐发展，与航天共进步。航天事业是国家安全的基石、科技强国的支撑、民族复兴的脊梁。展望中国航天事业的未来，航天战线的广大青年们要时刻铭记习近平总书记的殷切嘱托，立志于中华民族千秋伟业，传承和弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神，瞄准世界航天科技前沿，练就过硬本领、矢志艰苦奋斗、勇于创新创造，争做建设航天强国、科技强国的生力军和突击队，在逐梦太空的征途上发出青春的夺目光彩。

“无论过去、现在还是未来，中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量！”这是党和人民对亿万青年的信任与嘱托。当代青年与强起来的共和国同呼吸、共成长，血液里始终奔涌着与前辈一样的爱国激情！无论是神舟飞天，还是“嫦娥”奔月，抑或“天问”探火，都是我们民族精神与国家荣誉的深情绽放！以航天战线上的青年们为楷模，广大青年要接好民族复兴的接力棒，高举理想的旗帜、坚定奋斗的雄心，以青春之我、奋斗之我建功立业，为青春打下更有高度、更有境界、更有品味的时代底色。

青春须早为，岂能长少年。新时代青年处在中华民族发展的最好时期，既面临建功立业难得的人生际遇，也肩负“天将降大任于斯人”的时代使命。我们要将习近平总书记的谆谆教导化为每个人前进的无穷动力，做时代见证者，更要做时代的奋斗者，始终高扬爱国的旗帜，树立远大的理想，把爱国和爱党、爱社会主义统一起来，胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情，在为祖国奋斗、为人民奉献的征程中不断超越“小我”、成就“大我”，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真。

央视评论员

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