上海：“数字哨兵” 助力精准防控
2022年05月04日09:29 | 来源：科技日报
小字号
原标题：上海：“数字哨兵” 助力精准防控
随着上海重点企业逐步复工复产，许多重点区域和公共场所推出了“数字哨兵”，能在极短时间内对进出人员的核酸检测、抗原检测、疫苗接种等防疫数据进行核验，为精准防控提供了有力支持。
目前，在部分防范区内，数字化防控手段已经率先投入使用。在上海金山区张堰镇社区卫生服务中心，前来就诊、配药的市民只需在入口处扫码一次，后台就能在短短3到5秒内完成人员健康信息核验；在上海普陀区，为全力助推复工复产和社会面动态清零后的精准防疫工作，多个重点企业也已启用“数字哨兵”为复工人员开展核验，保证了厂区生产正常运转。
“数字哨兵”显示内容包括出入人员48小时内核酸、抗原结果、行程码、体温等信息，并会在通过核验后完成场所登记，确定人员通行。此外，为保障不会使用智能手机的老年人通行，“数字哨兵”除了通过扫码核验，还支持直接扫描身份证。
在5月2日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市大数据中心党委副书记邵军介绍，在重点场所推行“场所码”“数字哨兵”，是落实常态化疫情防控的重要举措。其中，“数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备，可帮助相关部门快速开展流调和精准排查，不仅核验效率高，同时也注重保护市民个人隐私。
目前，上海全市累计29.43万家单位申请“场所码”46.67万个，布设“数字哨兵”6656台。随着疫情防控形势向好，“场所码”申请量、每日扫码次数均有一定幅度提升，“数字哨兵”设备安装也在稳步推进。
(责编：王连香、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 打好减税降费“组合拳” 积极财政政策助力中国经济行稳致远
- 当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂、严峻和不确定。为护稳经济大盘，今年以来，积极的财政政策靠前发力，减税降费等政策积极发挥宏观调节作用，护稳经济大盘。人民网推出“组合式税费支持政策护稳经济大盘”系列报道，聚焦新的组合式税费支持政策如何发力见效，为经济发展“保驾护航”。…
- 交通运输部：切实做好农村公路阻断问题排查 保障农村公路“微循环”畅通
- 人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《关于做好农村公路阻断问题排查整治 切实保障“微循环”畅通工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》旨在切实做好农村公路阻断问题排查，及时推动解决相关问题，保障农村公路“微循环”畅通。 《通知》提出，各省级交通运输主管部门在省级物流保通保畅工作领导小组领导下，重点围绕影响农村公路“微循环”畅通的防疫检查点设置、因疫情防控阻断或挖断的农村公路点位、因疫情防控要求影响车辆通行的村庄等，组织地市和县区级交通运输主管部门开展集中排查，及时、准确进行数据汇总，持续跟踪监测问题发展和变化情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注