原标题：上海：“数字哨兵” 助力精准防控

随着上海重点企业逐步复工复产，许多重点区域和公共场所推出了“数字哨兵”，能在极短时间内对进出人员的核酸检测、抗原检测、疫苗接种等防疫数据进行核验，为精准防控提供了有力支持。

目前，在部分防范区内，数字化防控手段已经率先投入使用。在上海金山区张堰镇社区卫生服务中心，前来就诊、配药的市民只需在入口处扫码一次，后台就能在短短3到5秒内完成人员健康信息核验；在上海普陀区，为全力助推复工复产和社会面动态清零后的精准防疫工作，多个重点企业也已启用“数字哨兵”为复工人员开展核验，保证了厂区生产正常运转。

“数字哨兵”显示内容包括出入人员48小时内核酸、抗原结果、行程码、体温等信息，并会在通过核验后完成场所登记，确定人员通行。此外，为保障不会使用智能手机的老年人通行，“数字哨兵”除了通过扫码核验，还支持直接扫描身份证。

在5月2日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市大数据中心党委副书记邵军介绍，在重点场所推行“场所码”“数字哨兵”，是落实常态化疫情防控的重要举措。其中，“数字哨兵”是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的硬件设备，可帮助相关部门快速开展流调和精准排查，不仅核验效率高，同时也注重保护市民个人隐私。

目前，上海全市累计29.43万家单位申请“场所码”46.67万个，布设“数字哨兵”6656台。随着疫情防控形势向好，“场所码”申请量、每日扫码次数均有一定幅度提升，“数字哨兵”设备安装也在稳步推进。

(责编：王连香、陈键)