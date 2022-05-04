原标题：疫情之下，智慧物流进入爆发阶段

“智慧物流在新冠肺炎疫情蔓延下进入爆发阶段。”创新工场董事长兼CEO李开复博士日前在接受媒体采访时表示。

在李开复看来，物流运输不仅牵动着人们的日常生活，更是工业生产不可或缺的纽带。作为托底民生、保障生产要素流动的“基建型”产业，物流运输行业急需通过人工智能、自动化等平台技术，往智慧化运营转型升级。

“下一代智慧物流是中国保障经济内循环的核心竞争力之一。”李开复判断。

市场需求逐步进入井喷期

“物流是生产制造和物资保供的血液，生产制造过程中物流成本占生产成本的比重将近3成。”捷象灵越创始人兼CEO吕峰说。该公司是一家由创新工场人工智能工程院深度孵化的面向制造业的机器人公司。

吕峰告诉记者，受疫情以及人工成本逐年上升等多重因素叠加影响，目前生产制造企业比以往任何时候都更寄希望于采用自动化解决方案辅助人力，缓解用工荒的同时，确保经济要素循环畅通。

“无人叉车机器人市场在过去4年里销量增长了16倍，增长迅速。” 吕峰举例说，即便如此，无人叉车在整个叉车市场占有率还不到1%，未来市场空间巨大。

为什么工厂企业主愿意接受无人叉车机器人产品？吕峰算了一笔账：一辆国产传统人工叉车，价格最低3万到5万左右，一个叉车工人的人工成本总体算下来一年10万左右。而无人叉车机器人十几万的价格，可以使得客户回本周期控制在一年左右，如果将无人叉车应用在工厂的双班、多班生产场景，回本周期会更快。

吕峰认为，目前无人叉车机器人的市场需求已经逐步进入井喷期。他透露，他们公司推出的新一代无人叉车自主移动机器人已经在多家大型企业落地应用，覆盖制药、食品、半导体等行业。由于对市场前景看好，除了无人叉车自主移动机器人，这家初创公司还在开发更小型化的托盘搬运机器人和针对冷链的机器人产品。

广泛落地仍需克服难题

不过，智慧物流相关产品和技术的广泛落地，仍需克服不少难题。

“我们几乎看过市面上所有的自主移动机器人公司。”线性资本董事总经理黄松延说。作为一名投资人，他对市场需求有自己的理解。

黄松延发现，医药与食品饮料仓储物流场景对自主移动机器人的需求巨大，但是要求很高。比如，医药工厂中的过道非常窄，转弯半径太大的机器人和叉车无法通过。此外医药行业有严格的药品生产质量管理规范，食品饮料行业也有相应的规范。受这些因素综合影响，医药与食品饮料行业的物流自动化一直没有得到很好的解决。

“想解决这样的问题，自主移动机器人创始团队和创始人需要很好地理解场景的问题和需求，而且对机器人技术有深刻的理解和认知。”黄松延说。

一些更加细分的场景目前也缺乏较好的智慧物流产品。吕峰调研发现，冷链行业的工人工作环境和工作体验较差，人员稳定性低、离职率高，工人替换是行业痛点。但目前来看，冷链行业依然缺乏较好的自主移动机器人产品。

标准化生产是另一个难题。吕峰发现，目前无论是移动搬运机器人还是无人叉车，都面临一个很大的问题，就是现在的定制化非常普遍，项目制、非标定制多，这给产品的量产带来很大困难，也不利于成本的下降。在他看来，这些产品实现规模化量产的主要挑战是产品的标准化。

“一定要做出非常适配于某个行业或者某几个行业的产品，把产品从硬件维度扩充到上万台或者几十万台的规模，整体成本才能降下来。硬件标准化、交付案例越多，整个解决方案的标准化程度越高，客户才更愿意用你的产品。”吕峰告诉记者。

吕峰认为，要深挖客户的痛点、结合自身的技术能力，才能推出非常适配整个行业需求的产品。目前在物流行业，整个移动机器人领域都非常需要有产品创新能力的公司。

(责编：王连香、陈键)