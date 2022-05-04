原标题：6061家新三板挂牌公司披露年报 超七成公司实现盈利

中新财经5月3日电 全国中小企业股份转让系统显示，截至2022年4月30日，6061家新三板挂牌公司披露了2021年年报，披露率90.73%，尚有部分挂牌公司因近期新冠疫情等因素影响未按期披露2021年年报。从年报披露的经营情况来看，面对内外部多重风险挑战，挂牌公司主动融入国家发展战略，坚持走创新驱动的高质量发展道路，实现了业绩稳定增长，体现了中小企业的韧性与活力。

2021年以来，深化新三板改革、设立北交所的重大举措进一步激发了市场活力，提振了市场信心，“新挂牌”与“新进层”企业业绩突出，更多优质企业积极筹备北交所上市，层层递进的市场格局更加清晰，服务创新型中小企业主阵地的市场基础更加坚实。

一、业绩稳定增长，经营质量提升

2021年，挂牌公司业绩保持稳定增长，全年共实现营业收入14573.31亿元，同比增长17.31%；净利润606.21亿元，同比增长14.74%，较2019年增长22.08%。超七成公司实现盈利，超五成公司实现净利增长。经营质量持续提升，挂牌公司平均净资产收益率6.84%，提高0.53个百分点；实现经营现金流量净额1098.55亿元，有4040家公司经营现金净流入，均高于上年同期。龙头企业发挥“领头雁”作用，356家公司净利超5000万元，共创造净利润409.85亿元，占盈利公司的45.61%，平均净资产收益率13.35%，平均净利增速45.05%，均高于市场整体水平。

创新层公司充分发挥了新三板市场的“中坚力量”。1197家创新层公司深耕主业、稳健经营，2021年共实现营业收入6718.10亿元，净利润316.73亿元，分别占全市场总额的46.10%、52.25%，盈利面超八成，平均净资产收益率9.07%，高出市场水平2.23个百分点。

基础层公司2021年业绩显著增长，提质增效成果凸显。4864家基础层公司共实现营业收入7855.20亿元，净利润289.48亿元，分别同比增长17.40%、33.21%，净利润近两年复合增长率16.62%；平均净利率、净资产收益率分别较上年提高0.44、1.20个百分点。

二、“两新”企业成绩喜人，北交所“预备队”潜力十足

随着深化改革的持续推进，新三板市场呈现出对优质中小企业吸引力更强、覆盖面更广的良性市场生态，新挂牌企业、新进层企业和筹备北交所上市企业构成了优质企业逐层递进的发展梯队，为新三板和北交所不断注入源头活水。

近一年来新挂牌的116家公司中，有6家为挂牌同时进入创新层。新挂牌公司业绩较好、盈利能力较强，净利润中位数为1026.77万元，平均净资产收益率14.05%，均优于存量挂牌公司；具有较为鲜明的创新属性，近半数属于先进制造业，专注于新材料、关键工业零部件及汽车零部件等领域，39家入选国家级、省市级“专精特新”企业名单。

2021年初至今，305家新进入创新层的公司营业收入、净利润中位数为2.01亿元、2119.53万元，分别是全市场中位水平的2.09倍、5.39倍，超六成公司符合北交所上市财务条件。2022年首批40家公司适用修订后的《分层管理办法》进入创新层，平均净利润3237.58万元、平均净资产收益率15.69%、净利润复合增长率达40.94%，多项指标可媲美上市公司水平。

筹备北交所上市的企业实力突出，营业收入、净利润中位数分别为2.67亿元、3441.63万元，近两年净利润平均复合增长率达23.68%，较北交所存量上市公司高出0.91个百分点，成长速度保持高位。平均研发支出1932.44万元，其中有50家公司研发强度高于10%，主要集中在医药制造、软件开发、集成电路制造等行业。

三、政策支持持续发力，中小企业发展环境优化

新三板发挥服务创新型中小企业主阵地作用，持续支持挂牌公司融资发展。2021年，挂牌公司融资环境进一步改善，全年融资现金流入合计3892.30亿元，较上年增长9.02%，累计完成定向发行557次，平均单次募集资金3694.46万元，较上年增长7.09%，其中，中小微企业融资次数占比超过九成。北交所开市以来，239家公司披露筹备北交所上市信息，月均披露数量达到此前的4.49倍。在聚集智力资本方面，挂牌公司积极利用灵活、包容的股权激励制度锚定发展人才，2021年共110家公司披露了股权激励和员工持股计划，为此前的3.14倍。

2021年，国家减税降费政策聚焦支持中小企业，挂牌公司全年税费合计497.20亿元，税费占营业收入的比重为3.41%，较上年下降0.26个百分点。受益于制造业企业加计研发费用扣除比例的影响，制造业挂牌企业增加研发投入的同时全年累计减税约39.23亿元，带动制造业整体税负同比下降超10%。在各项金融政策支持下，挂牌公司间接融资成本降低，有息负债利息率5.42%，同比下降0.14个百分点。

四、行业数据稳中有进，新兴产业亮点突出

近年来，虽然新冠肺炎疫情屡有反复，外部经济环境复杂多变，但多数行业挂牌公司实现稳定增长。18个门类行业中，17个行业营业收入增长，近8成行业实现盈利。制造业投资扩产意愿不断提高，3048家制造业公司长期资产投资支出413.68亿元，同比增长19.11%。2631家第三产业公司实现净利润232.01亿元，同比增长26.85%；其中，信息技术等现代服务业公司创新驱动较为突出，研发强度的比例平均为4.30%，较服务业整体高1.66个百分点，带动业绩上涨36.96%；接触性行业逐步回暖，交通运输、仓储和邮政业及租赁和商务服务业整体实现扭亏为盈，正逐步摆脱新冠疫情的重大不利影响。

2021年，新三板挂牌公司主动融入国家发展战略，发挥中小企业在产业链中补链、延链的优势，为资源供给、设备配套、技术服务提供全面支撑。数字经济加速发展，新三板战略新兴行业超七成公司从事集成电路、5G应用、物联网、人工智能等热点行业，近两年吸收投资及资本性支出年均复合增长率均超10%，产业规模不断扩张，在基础设施—技术支持—应用服务的全产业链均有布局。绿能经济持续发力，45家公司绿色能源生产端公司持续扩产，营业收入和投资规模分别同比增长28.83%、22.15%；13家绿色能源应用端公司盈利修复，特别是新能源电池材料相关企业盈利大幅增长。

五、外向经济克难而上，创新引擎动力十足

国内疫情的有效防控与供应链稳定优势，助力挂牌公司积极适应国际经济循环新格局，抓住海外市场需求扩大和供给结构变化带来的新机遇。披露海外实绩的挂牌公司全年境外营业收入较上年增长28.14%，近两年复合增长18.24%。其中，机动车零配件、家电及休闲等可选消费品出口金额涨幅最大，达47.49%。

2021年，挂牌公司创新引擎不断加码，成为企业高质量发展和转型升级的助推器。挂牌公司累计研发投入492.11亿元，同比增长15.69%，近六成公司研发投入增长，近两成公司研发强度超过10%，科研技术人员数量较上年增长2.91%，多家公司研发项目取得突破性进展。2275家高技术制造业、服务业成为推动挂牌公司创新发展的生力军，研发强度达5.51%，研发投入241.49亿元，占全市场比例为49.07%。

六、积极履行社会责任，重视回馈投资者

2021年，挂牌公司员工人数达144.52万人，较2020年新增就业岗位4.41万个，全年发放职工薪酬1781.63亿元，较上年增加19.54%，为“稳就业、保民生”贡献了新三板力量。

在回馈股东方面，截至目前，已有1332家挂牌公司披露2021年度分红方案，现金分红总额达187.70亿元；2021年披露股份回购方案69次，拟回购总金额超15.50亿元，较上年增加0.95亿元，为投资者带来真金白银的获得感。与此同时，今年年报披露季，计划召开业绩说明会的挂牌公司数量较上年增加近三成，公司董事长等关键主体与投资者交流互动，使投资者更加全面、充分地了解企业。(完)

(责编：王连香、陈键)