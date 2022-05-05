本报记者 乔 杨 武少民 李家鼎

凌晨3点，李树增已无睡意，下地先查水渠、再测土温，紧接着直奔育秧大棚。棚内上百个育秧托盘上，泥土和肥料混合而成的基质被均匀铺满，绿油油的秧苗正茁壮成长。“老话说‘秧好一半禾、苗壮七分收’，丰收不丰收，关键看育秧，马虎不得。”他边说边察看秧苗。

在天津市津南区八里台镇，李树增是出了名的种粮大户，他创办的专业合作社承包流转土地1万亩，其中7000亩种水稻，今年计划拿出500亩试种小站稻品种“津川1号”，“头回种，心里没底，得盯紧点。”

“只要根据我们的建议科学种植，稳产增收就有保障。”天津农学院乡村振兴研究院首席专家崔晶给李树增撑腰打气。“津川1号”正是崔晶和同事们的研究成果，“这是具有自主知识产权的‘津种’，已经十分接近小站稻‘曾经的味道’。”

2013年5月，习近平总书记在天津考察时强调：“一个国家只有立足粮食基本自给，才能掌握粮食安全主动权，进而才能掌握经济社会发展这个大局。”“希望天津加快发展现代都市型农业，努力提高粮食自给能力，为确保国家粮食安全多作贡献。”

贯彻落实习近平总书记重要指示精神，天津守护好城市的“米袋子”“菜篮子”，着力构建现代都市型农业生产体系、产业体系、经营体系，促进优势产业质量效益和竞争力全面提升。

小站稻历史悠久，曾是天津农产品的金字招牌，然而过去一段时期，种植面积由于多种原因大幅缩减。2018年起，天津开始实施“小站稻振兴计划”，坚持规模和效益并举、点状突破和体系建设并重，以小站稻振兴带动粮食生产高质量发展。

中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里。近年来，天津努力推进种业自主创新攻关，“研发一批、应用一批、储备一批”的品种创新格局已经形成。

“在保证高产的基础上，我们将研发重点放在了如何适应都市消费新特点、如何让老百姓吃上高品质的大米上。”崔晶介绍，小站稻种植面积已由2016年的30万亩增加到如今的100万亩，且全部使用自主品牌。

稳面积、增单产、提能力，近5年天津粮食产量年均增长4.5%，口粮自给率由2016年的36.2%提升至2021年的65.4%，在全国粮食主销区中位列前茅。

“发展现代都市型农业，要充分平衡粮食生产与设施农业、畜牧业发展之间的关系。”天津市农业农村委员会相关负责同志介绍，“十四五”时期，天津提出要推动设施农业由规模数量型向质量效益型转变，加快发展设施蔬菜、设施养殖，带动农业转型提升。

津南区葛沽镇跃进农业种植专业合作社的蔬菜大棚里，西红柿和小白菜套种的幼苗铺满田垄，绿意盎然。“温度、湿度、肥力都不能差，用心才能种出好菜。”农户郑营春正忙前忙后。

为解决城市近郊农业从业人员数量不足的问题，合作社采用“合作社+大棚”的生产模式。“四季不闲棚，谁有本事谁来种。”合作社负责人刘学仁说，合作社目前已带动30余户农户增收致富，户均年利润超过15万元。

“紧邻寸土寸金的都市，我们坚持向集约化要效益，既打理好城市的‘菜园子’，也让更多农户鼓起‘钱袋子’。”葛沽镇副镇长孟祥冀说，今年全镇将再增加1200亩设施农业面积，进一步促进农产品基地化、规模化、品牌化。

2021年，天津共建成设施农业20.73万亩，有力保障了“菜篮子”产品供应，自给率在国内大城市中保持较高水平；整合形成市级农业品牌，“津农精品”成为天津农产品的响亮代名词；持续推进农村一二三产业融合发展，休闲农业旅游、众筹农业、定制农业、电商农业热度大增。2021年，天津农村居民人均可支配收入达27955元。

“天津将新建改造提升高标准农田100万亩，同时加强基本保障型蔬菜生产功能区和特色农产品优势区建设，进一步稳定、提升粮食和‘菜篮子’重要农产品的自给率。”天津市农业农村委员会党委书记、主任王宝雨表示，天津将继续深化农业供给侧结构性改革，聚力打造现代都市型农业升级版。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)