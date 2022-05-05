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我国珠峰科考首次突破八千米以上海拔高度

成功架设世界最高自动气象站

2022年05月05日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报拉萨5月4日电  （记者申琳、徐驭尧、李红梅）4日中午，13名珠峰科考队员成功登顶珠穆朗玛峰。这是我国珠峰科考首次突破8000米以上海拔高度，在青藏高原科学考察研究历史上具有划时代意义。

　　4日12时46分许，一套重达50公斤的自动气象观测站，在珠穆朗玛峰北坡海拔8830米处架设成功，实时数据传回正常。这是世界上海拔最高的自动气象观测站，刷新了中国自动气象观测站的架设高度纪录，获取的实测数据填补了珠峰极高海拔气象记录空白，同时也意味中国珠峰梯度气象观测体系初步建成。去年以来，珠峰科考专家和科考登顶队员克服重重困难，在海拔5200米至8300米的珠峰北坡，陆续建成运行7套自动气象观测站。这些气象站呈阶梯分布，可精准实测珠峰北坡的气温、相对湿度、风速、风向和太阳辐射等数据。科考队员还首次在“地球之巅”利用高精度雷达，测量峰顶冰雪厚度。

　　本次“巅峰使命2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”还将尝试突破浮空艇大气观测海拔世界纪录，到达9000米；追踪极高海拔大气污染的输送并关注科考人员的高海拔适应性。

　　中科院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋介绍，此次珠峰科考将首次应用先进技术、方法和手段，围绕西风—季风协同作用、亚洲水塔变化、生态系统与生物多样性、人类活动等重大科学问题，协同考察研究珠峰地区六大圈层的垂直变化特征和相互作用机理，揭秘气候变暖背景下珠峰极高海拔区环境变化规律、温室气体浓度变化特征及生态系统碳汇功能、人类对极端环境的适应特征，实现地球系统科学研究的新突破，提出珠峰自然保护创新科学方案。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月05日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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