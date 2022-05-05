本报记者 贺林平

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今年一季度，广东揭阳快递业务量达8.47亿件，排名全国第四。

一件件快递背后，是当地发达的制造业产业链配套、便利的交通物流网络和年轻人的创业热情。当地政府顺应趋势，善用政策扶持和制度创新，与市场力量形成良性互动，不断攀登电商新高地，并通过产业融合持续释放发展动能，从“快递大市”向“快递强市”跨越。

今年一季度，揭阳快递业务量达8.47亿件，排名全国第四。

此前，国家邮政局发布2021年全国快递业务量城市排名，广东有4座城市跻身全国前十。除了广州、深圳、东莞外，揭阳也占据一席，2021年快递业务量35.33亿件，排名全国第六，连续3年位居全国前十。GDP总量约为东莞1/5的揭阳，为何能创造如此大的快递业务量？记者前往当地一探究竟。

产业配套助力发展

驶过揭普惠（揭阳—普宁—惠来）高速锡场入口仅几分钟，就来到了揭阳市军埔村村口。沿着村里的大道边走边看，“品牌授权”等招牌随处可见。“现在村里有各类网店1万多家，年交易额达100多亿元。”揭阳市军埔电商协会相关负责人黄作宏说。

时间回溯到10年前。2012年，在广州做电商的军埔村人许冰峰回到家乡，开启了村里的电商发展之路。

“广州的生活开销大，档口、仓库的租金，比这里高很多，索性就回来了。”许冰峰说，从最初的每天一两单，逐渐发展到十几单、几十单，再到2013年每天销量几百单。

像许冰峰一样，还有不少年轻人追赶电商风口，渐渐在揭阳各县市区、乡镇集聚。有规模就有商机，揭阳市邮政管理局副局长郑俊勇说，在市场需求推动下，顺丰、“三通一达”等国内快递企业纷纷布局，在揭阳陆续建起10个区域分拨中心，铺设各类营业网点475处。

适逢国家和广东省加快补足粤东地区交通基础设施的短板，揭阳电商借势驶上“快车道”。

揭阳潮汕国际机场年吞吐量最高达735万人次；揭阳港年货物吞吐量超3000万吨；厦深高铁、梅汕客专、汕汕高铁在揭阳设立5个站，融入粤港澳大湾区1.5小时生活圈。此外，陆续通车的8条高速公路穿城而过，出入口35处，基本实现主要经济节点20分钟上高速。

多重利好叠加，使得揭阳电商产业在全国竞争中拥有了综合成本优势。许冰峰等多名从业者告诉记者：“当地平均一单快递运费能压缩到2元，而在广州一般也要4—5元。”

除了类似军埔村这样专注于销售的电商村，在40公里外的县级市普宁，依托传统制造业基础，还发展出背靠产地、前店后厂的电商体系。

“作为工业发展起步较早的地区，潮汕地区拥有多个传统制造业集聚区。”广东省委党校（广东行政学院）教授陈鸿宇分析，揭阳电商能迅速发展，周边的制造业配套是不可或缺的产业基础。

拿普宁来说，2021年全市纺织服装产业总产值达1200多亿元，是广东省服装产业集群中总产值最大的县级市。在池尾街道上寮村的电商园内，网店老板黄镇标拿着一款刚刚上线的大码女装娓娓道来：“从马路对面的布行拿布料、辅料，到隔壁村剪裁，之后送到普宁的工厂统一印花，最后运回厂里缝制。从设计到上架一条龙，整个周期才一周左右。”

“这样的效率，在普宁当地非常普遍。”揭阳市商务局有关负责人坦言，只有这样，才能在最大限度压缩成本的同时，实现产品的快速迭代更新。

主动作为优化环境

在揭阳，电商快速发展的背后，既有市场的自主选择，同时也离不开政府的主动作为。

早在2012年，普宁市就邀请专家，经摸底调研形成了《普宁市电子商务“十二五”发展规划》，成为粤东首个制定电子商务“十二五”规划的县级市。

“在全省发展版图中，揭阳虽然财力相对较弱，但当地善于因势利导，借助各种有利政策主动作为，实现与市场力量、行业协会、经营主体的良好互动。”陈鸿宇说。2020年，揭阳出台促进电商产业发展“1+1+12”政策体系，在土地、金融、资金奖补等方面给予支持；依托揭阳职业技术学院等院校，成立市电商培训联盟，加快电商人才培训，初步形成“政校行企协同育人”的体制机制。

揭阳职业技术学院教师林宇还有另一个身份——“金牌讲师”，最近几年，他经常到军埔村的电商人才培训基地授课。“政府常年在这里举办免费人才培训班，还上线了电子商务在线教育平台。”在持续不断的人才培训带动下，军埔村及周边开网店的青年，辐射方圆10公里20个村，带动群众就业超10多万人。

为完善快递电商融合发展的政策体系，揭阳还在优化营商环境等方面下功夫，不断提升企业运营的顺畅度。

在韵达快递粤东分拨中心，总经理崔文生告诉记者，原来在揭东区曲溪街道的场地比较拥挤，只有75亩，后来又拿下了150亩地。按照政府推动快递物流业发展的相关政策，政府在加快审批流程方面予以了大力支持，现在企业的发展空间大大拓展了。如今，这家分拨中心每天有72条线路发往全国各地。

转型升级谋求突破

“去年我们的快递业务量排全国第六，但业务收入只排到第十，一方面体现了成本竞争力，另一方面也代表网店经营商品总体层次较低，价值不高。此外，经营主体以小企业和个体商户为主，缺乏规模性、平台性企业。”揭阳市商务局副局长林彬坦言。

谋求“更上一层楼”，揭阳正在探索推动从“快递大市”向“快递强市”跨越。

走进普宁国际电商城，只见三楼正在打造电商服务集聚区。这里集直播间、摄影棚、展示厅、公共会议室、路演空间等于一体，并引入了大型网络平台的商家运营中心，零距离为本地网店经营者提供服务。五楼，由电商城经营企业投资800多万元打造的时尚展示中心已经完工，“未来，这里将成为新品的展示场所。”电商城总经理孙冠介绍。

“电商不是会生产、摆上架、坐等买家上门就行了。就说展示推广，我们本地很多商品，还要到广州、杭州等地找广告公司和模特拍照、做广告片。”普宁市电商行业协会秘书长唐君认为，揭阳电商要想转型升级，就必须填补、强化产业链条上的这些空白、薄弱环节。

无独有偶，扎根军埔村的青年创业者，也日渐意识到，电商已不是当初的样貌。90后大学生黄海天带着自有技术回乡创业，依托军埔村这几年蓬勃发展的电商产业链集群优势和良好的经营环境，他和伙伴创立了专注宠物饮水机、宠物喂食机等智能硬件的公司。目前，公司已开发4类100多个产品，2021年电商销售额已突破600万元。他深有感触：“电商依赖制造业的产业基础，反过来又不断赋能制造业提质升级。”

眼下，揭阳正抓住国家推动跨境电商等新业态发展的机遇，加快推进“快递出海”工程，支持外贸与电商深度协同。2月8日，国务院同意设立中国（揭阳）跨境电子商务综合试验区，有望促进揭阳跨境电子商务创新发展，夯实外贸竞争新优势。

此外，“快递+农业”等模式也通过产业融合持续释放发展动能。在电商带动下，揭阳全市2021年上线农产品品种近百个，销售额超亿元。“下一步，我们要继续壮大农村电商主体，打造农产品特色品牌，培养农村电商专业人才，探索‘龙头企业+农户+电子商务’产供销一条龙发展。”揭阳市农业农村局副局长王锐彬说。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)