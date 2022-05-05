本报北京5月4日电 （记者吴秋余）记者4日从中国人民银行获悉：经国务院批准，人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备，以及煤电企业电煤保供。此次增加1000亿元额度后，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元，有助于进一步释放煤炭先进产能，保障能源安全稳定供应，支持经济运行在合理区间。

据悉，2021年11月，根据国务院常务会议要求，人民银行创设支持煤炭清洁高效利用专项再贷款（简称“专项再贷款”），总规模2000亿元，支持煤炭安全高效绿色智能开采等7个领域。专项再贷款政策出台以来，在保障我国能源安全，推动科学有序实现碳达峰、碳中和目标方面发挥积极作用，取得良好成效。当前世界局势复杂演变，国际能源价格持续高位波动，对我国能源安全和经济平稳运行带来更大不确定性和挑战。根据国务院部署，人民银行此次增加1000亿元专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力，有利于充分发挥我国富煤的资源禀赋特点，保障能源稳定供应，支持产业链供应链稳定，支持经济运行在合理区间。

人民银行有关负责人表示，本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域，具体支持领域包括：一是煤炭安全生产和储备领域，包括现代化煤矿建设、绿色高效技术应用、智能化矿山建设、煤矿安全改造、煤炭洗选、煤炭储备能力建设等项目；二是煤电企业电煤保供领域，金融机构应优先支持煤炭安全生产和储备的项目贷款，对于煤电企业电煤保供领域，金融机构发放的煤电企业购买煤炭的流动资金贷款可按要求申请专项再贷款支持。

专项再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按月发放。金融机构自主决策、自担风险向支持范围内符合标准的项目发放优惠贷款，贷款利率与发放时最近1次公布的同期限档次贷款市场报价利率大致持平，可根据企业信用状况下浮贷款利率。对于符合条件的贷款，人民银行按贷款本金等额提供专项再贷款资金支持。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 11 版）

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