原标题：万亿资金“活水”加速直达企业——新的组合式税费支持政策落地观察

聚焦新形势下扎实稳住经济，日前召开的中共中央政治局会议要求，加大宏观政策调节力度，提出“加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策”。业内认为，这是我国应对新的下行压力、将稳增长放在更加突出位置的背景下，对退税减税政策的再部署，预计相关政策会以更大力度、更快速度推进，确保红利落地见效、直达市场主体。

今年我国实施新的组合式税费支持政策，这也被视为稳定宏观经济大盘的关键性举措。

看力度，预计全年退税减税规模约达2.5万亿元。

看进度，今年以来，20多项税费支持政策已经陆续出台：实施大规模留抵退税政策，有关行业存量留抵税额全额退还；延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，提高减免幅度、扩大适用范围；出台支持特殊困难行业纾困发展的税收政策……

“目前，各项退税减税降费政策正在加快实施。”财政部副部长许宏才日前介绍，5月会提前退还小型和中型企业存量留抵税额，此后还将加快大型企业退税进度。

据介绍，除今年新出台的大规模留抵退税政策外，此前出台实施的留抵退税政策也在正常办理并加快进度。同时，进一步加大制造业、小微企业优惠力度的政策均已出台，正在有序实施中；暂停航空和铁路运输企业预缴增值税、对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入免征增值税等政策也已出台，正在加紧实施。

看实效，最新数据显示，从4月1日开始办理微型企业存量和其他行业增量留抵退税以来，截至4月28日已办理退税6256亿元。今年截至4月20日，累计已为企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上。

万亿资金“活水”加速直达市场主体，为企业解了燃眉之急，也为企业发展增添了信心。

位于井冈山市新城区的江西蓝海芯科技集团有限公司是一家主要从事生产功能性光学材料等新材料的国家高新科技企业。公司财务人员林佳云说：“4月12日上午提交留抵退税申请，下午就收到退税到账626万元，没有想到有这么快！”收到这笔退税款，大大缓解了企业资金周转的压力，企业进行的一项新的研发项目就没有后顾之忧了。

“去年四季度，我们就享受了16万元的缓税，今年缓税政策继续延长，加上留抵退税款到账、顶格享受小微企业‘六税两费’减免政策，预计能增加现金流80多万元。”河南汇源富民果业优先公司财务负责人黎彩红说。

“大规模增值税留抵退税政策的实施，为制造业企业在这个春天迎来了一场润苗春雨。”江西吉利新能源商用车有限公司财务总监郑林燕说，一笔3881.13万元的留抵退税到账，从申请到最后税款到账只用了一天时间。

“这笔退税不仅缓解了我们资金压力，也让我们下一步纯电新能源商用车的研发更有信心。”

企业红利加快“落袋”的背后，正是政策落实的有力有效推进。

“靠前发力是当前实施宏观政策的突出特点。”广东财经大学教授姚凤民认为，今年税费支持政策规模大、落实效率高，在短短不到4个月的时间内，已有超过1万亿元的资金“活水”直达企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

财税专家认为，大规模留抵退税政策，涵盖大中小微四类企业，牵涉总局、省局、市局、县局和税务分局五个层级，资金体量大、覆盖主体多、工作链条长，复杂性艰巨性和政策落实难度前所未有。

从3月21日国务院常务会议确定留抵退税政策安排，到4月1日正式实施，短短10天时间内，各级税务机关挂图作战，倒排工期，对内加班加点完成核心征管、电子税务局等系统升级，并抓紧开展“一竿子到底”视频培训，确保税务人懂政策、会办理。对外开展精细化辅导、精准式推送，4月1日前开展全覆盖宣传辅导，依托全国统一宣传辅导标签体系向纳税人精准推送政策，确保纳税人知政策、快享受。

为确保政策落实落地、落准落稳，税务部门一手抓精细服务，确保政策红利直达快享；一手抓严防狠打，防范和打击骗取留抵退税行为。在近期已经曝光18起骗取留抵退税典型案例基础上，持续加大曝光力度，释放严厉打击恶意骗税、维护税法权威的强烈信号。

吉林财经大学税务学院院长张巍说，留抵退税政策落实时间紧、任务重，税务部门第一时间建机制、优服务、提质效、抓落地，展现出非常强的执行力、落实力，让留抵退税的“真金白银”能够尽快落到企业口袋，成为市场主体的“及时雨”、经济发展的“助推器”。

专家表示，按照政治局会议的最新要求，退税减税进度将进一步加快，更多红利落袋可期。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒对《经济参考报》记者表示，在当前需求收缩和预期低迷的形势下，减税降费和退税有利于提高小微企业等市场主体的抗风险能力。“要落实好减税降费和退税政策，落实好缓缴社保费，改善企业现金流。”

东方金诚首席宏观分析师王青表示，财政退税减税和降费节奏会进一步加快，预计今年2.5万亿元退税额度大部分有望在年中前完成。（记者 孙韶华）

(责编：赵竹青、陈键)