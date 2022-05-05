5月4日，科考队员在珠峰峰顶采集冰雪样品。 新华社特约记者索朗多吉摄

新华社珠峰大本营5月4日电4日中午，13名珠峰科考队员成功登顶珠穆朗玛峰。这是我国珠峰科考首次突破8000米以上海拔高度，在青藏高原科学考察研究历史上具有划时代意义。

本次珠峰登顶，科考队员完成世界海拔最高自动气象站的架设。当日凌晨3时，以德庆欧珠为组长的珠峰科考登顶工作小组，携带科研仪器发起冲顶，第一项使命就是架设气象站。为此，他们在数月前反复练习，熟练操作流程。

中科院青藏高原研究所研究员赵华标说：“我国建设珠峰梯度气象观测体系，对高海拔冰川和积雪变化的监测意义重大。”

4日，科考队员还首次在“地球之巅”利用高精度雷达，测量峰顶冰雪厚度。

在珠峰脚下海拔5200米的总指挥会议室帐篷里，中科院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋现场宣布：“‘巅峰使命’珠峰科考登顶观测采样成功！”现场，大家热烈鼓掌，握手庆祝。据介绍，科考队后续还将进行多项科学考察研究。

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