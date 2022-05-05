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机构预测：4月CPI或涨至2%左右

2022年05月05日08:44 | 来源：经济参考报
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原标题：机构预测： 4月CPI或涨至2%左右

　　国家统计局将于近日发布4月消费者价格指数（CPI）数据。多家机构预测，由于果蔬鸡蛋价格涨幅扩大、猪肉产能加速去化，4月CPI将回升明显，同比涨幅或在2%左右。

　　“预计4月CPI同比涨幅小幅升至2.0%，较3月上升0.5个百分点。”国泰君安研究所宏观首席分析师董琦指出，猪价维持低位继续拖累食品项，猪肉产能加速去化，短期内猪价维持低位。俄乌冲突已被市场基本定价，国际油价由升转降，国内成品油价格跟随下调。截至4月30日，布伦特原油和纽约轻质原油价格分别达106美元/桶和102美元/桶，较3月份有所回调。国内成品油价格跟随下调，拖累CPI交通分项。

　　“预计4月CPI环比上涨0.3%，同比上涨2.1%。”浙商证券首席经济学家李超表示，需求扩大下的果蔬鸡蛋价格大幅上涨，对CPI上行形成强力支撑。4月份，受疫情影响，部分地区交通物流受限，食品供应紧张。其中28种重点监测蔬菜，鸡蛋平均批发均价同比均有17%以上涨幅，7种重点监测水果均价同比增长也达到12%以上。

　　值得注意的是，受多重消息利好影响，猪肉价格下行态势止住。根据国家统计局数据，一季度末能繁母猪存栏4185万头，相较2月末的4268万头下降83万头，能繁母猪去化显著加快。同时，4月开展了三轮中央收储工作。发展改革委在新闻发布会上，对下阶段生猪价格做出进一步大幅下跌的可能性较小，生猪价格有望逐步回升至合理区间的判断。

　　腾景宏观经济最新发布的高频模拟显示，4月CPI增速大概率位于2%上方，后续温和上涨。

　　往前看，李超认为，受疫情影响，短期CPI食品项仍有上行空间。此外，猪肉消费支撑力度有限，消费淡季相对延长，短期内猪肉市场维持小幅震荡的可能性较大。预期二季度末开启新一轮上行周期。另外，由于国内需求总体偏弱，大宗商品涨势有所缓和，但在俄乌对峙局势延续、上游库存位于低位、供应链紧张等多重因素制约下，商品价格维持高位震荡。

　　值得一提的是，近日，国家发展改革委组织召开专家座谈会，在分析讨论当前物价形势，研判下一步物价走势时，专家认为，由于中国政府采取了一系列有力有效的保供稳价措施，不仅将输入性影响控制在有限范围内，保持了国内物价总体平稳运行，还统筹疫情防控和经济社会发展，向全球贡献了大量物美价廉的商品，事实上已成为全球物价“稳定器”。（记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)

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