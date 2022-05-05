原标题：8830米！为何要在地球之巅建气象站

5月4日12时46分许，一套重达50公斤的自动气象观测站，在珠穆朗玛峰（以下简称“珠峰”）北坡海拔8830米处架设成功，实时数据传回正常。这是世界上海拔最高的自动气象观测站，刷新了中国自动气象观测站的架设高度纪录（原纪录为8300米，4月20日在珠峰北坡架设），获取的实测数据填补了珠峰极高海拔气象记录空白，同时也意味中国珠峰梯度气象观测体系初步建成。

已持续5年的第二次青藏高原综合科学考察研究，今年开启了“巅峰使命2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”。此次珠峰科考由第二次青藏科考队联合西藏登山队共同实施，来自5支科考分队的16个科考小组、共270余名科考队员参加，主要围绕西风-季风协同作用、亚洲水塔变化、生态系统与生物多样性、人类活动变化、地球动力学勘测等开展研究，是第二次青藏科考自2017年启动以来学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用仪器设备最先进的综合性科考。

由中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院和西藏自治区气象局组成的“西风-季风协同作用及影响分队”，在珠峰大本营利用无线电探空系统探测地面到2万米高空的温度、湿度和气压变化，利用激光测风雷达实时监测地面到珠峰峰顶高度处的风向和风速，利用微波辐射计测量地面到1万米高空的大气垂直温度、湿度廓线，为保障科考提供实时数据和珠峰地区及大本营至珠峰峰顶不同高度的准确天气预报。

去年以来，珠峰科考专家和科考登顶队员克服重重困难，在海拔5200米至8300米的珠峰北坡，陆续建成运行7套自动气象观测站。这些气象站呈阶梯分布，可精准实测珠峰北坡的气温、相对湿度、风速、风向和太阳辐射等数据。通过收集的气象数据，可以进一步研究极高海拔的气象要素变化特征，对高海拔冰川和积雪变化的监测意义重大。

除在海拔8830米处搭建自动气象观测站外，此次科考队员们还首次在地球之巅利用高精度雷达测量冰雪厚度；尝试突破浮空艇大气观测海拔世界纪录；追踪极高海拔大气污染的输送及科考人员的高海拔适应性等。

青藏高原是“世界屋脊”“亚洲水塔”“地球第三极”，是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地。从气候角度看，青藏高原是季风和西风的巨型调节器，对全球气候变化具有重要影响。随着全球变暖，青藏高原地区呈现海拔越高升温幅度越大的特征。此次科考将揭秘气候变暖背景下珠峰极高海拔区环境变化规律、温室气体浓度变化特征及生态系统碳汇功能、人类对极端环境的适应特征等，服务青藏高原生态文明建设和第三极环境保护及绿色发展。

为确保包括建站在内各项珠峰科考任务顺利完成以及人员安全登顶，中科院青藏高原研究所、中国气象科学研究院及西藏自治区气象局等单位携手开展气象保障工作。截至目前，保障团队已为科考团队提供9期专项预报。（记者 崔兴毅）

(责编：赵竹青、陈键)