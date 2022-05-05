原标题：美国3月贸易逆差额超1000亿美元 创历史新高

美国商务部当地时间4日公布数据显示，3月美国商品和服务贸易逆差额环比增长22.3%至1098亿美元，创历史新高。

数据显示，3月美国商品和服务进口额环比增长10.3%至3515亿美元，创历史新高；商品和服务出口额环比增长5.6%至2417亿美元。

当月，美国商品贸易逆差额环比增加204亿美元，至1281亿美元。其中，商品进口额大幅攀升至2988亿美元。受俄罗斯乌克兰冲突带来的全球油价飙升影响，3月美国原油进口额增至169.6亿美元，创造自2014年12月以来的最高纪录。

另据美国商务部4月28日公布数据显示，美国第一季度经济萎缩1.4%。其中，净出口拖累当季经济增长3.2个百分点，是该指标连续第七个季度下滑。

分析人士认为，通胀高企、供应链问题以及美国消费者对进口商品的旺盛需求是造成3月贸易逆差创纪录的主要原因。经济学家认为，由于新冠疫情、俄乌冲突以及供应链问题将持续影响全球贸易，短期内美国贸易逆差膨胀趋势将很难改变，净出口在未来一段时间仍将继续拖累美国经济增长。

为应对通胀高企，美联储4日宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到0.75%至1%的水平。这是美联储自2000年以来最大幅度的加息。 (记者 沙晗汀)

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