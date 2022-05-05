原标题：税制改革不断深化：减税“红利”助力企业前行

“近两年产业链工艺创新研发，对资金需求增加，这对我们来说是不小的压力。”广西华远金属化工有限公司财务人员说，对于税费优惠政策的利好，他们有着深刻的感受，“去年以来，我们享受到了282万元的增值税留抵退税、近500万元的研发费用加计扣除，还缓缴了20多万元的税款。这些真金白银的优惠，让我们有更多资金投入研发，抓住更多机遇。”

更大规模留抵退税、提高研发费用加计扣除比例、扩大“六税两费”减免……今年以来，一系列组合式减税降费新政策出台，让无数企业收到了实实在在的“税惠”红包。

税收，关系国计与民生；税收现代化，是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。党的十八大以来，税制改革始终秉承减轻税负的导向，向着更加规范、公平、高效的方向推进。随着财税体制不断完善，减税降费持续落地，企业和个人减轻了税费“包袱”，市场活力不断激活，为经济高质量发展打下了坚实的根基。

今年4月1日至20日，留抵退税到账金额达4552亿元。今年累计办理留抵退税5785亿元。

“十三五”期间，我国新增减税降费累计达7.6万亿元。2021年，我国新增减税降费超1万亿元。

“十三五”期间，我国研发费用加计扣除政策减免税额由726亿元提升至3600亿元，年均增长37.8%。

1 税制改革构建更科学的现代税收体系

税制改革，是推进税收现代化进程的“重头戏”。2016年5月1日零时，温州商人陈生在北京民族饭店开出了中国餐饮住宿业首张增值税专用发票，标志着征收了66年的营业税成为历史。随着“营改增”试点的全面推开，增值税实现对全行业的覆盖，增值税抵扣链条打通，从根本上解决了重复征税问题。这场被称为“中国税制分水岭”的重大改革，涉及近1600万户企业纳税人、1000万自然人纳税人，当年便直接减税超过5000亿元。

此后，增值税改革步入快车道，向着降低税率、减并税率档次、简化税制的方向迈进——增值税率由四档降为三档；制造业等行业税率由16%降至13%，交通运输业等行业税率由10%降至9%。当前，税率三档并两档已确定为改革方向。2019年，增值税留抵退税制度建立；今年，更大规模的留抵退税开始实施，全额退税范围扩大到更多行业和小微企业，多年来的存量留抵税额也可一次性全部退还。

个人所得税改革，关系千家万户，政策红利正精准落入人们的“钱袋”。2018年，个人所得税起征标准提高至每月5000元，并开始适用新的税率表，成为新一轮个税改革的重要起点。2019年，住房、教育、医疗、赡养老人等六项专项附加扣除开始实施。至此，综合与分类相结合的个人所得税制基本形成。今年3月，随着3岁以下婴幼儿照护费纳入个人专项附加扣除，个税附加扣除制度进一步完善，覆盖了更多重点需求人群。

随着我国税制改革全方位实施，更多税种、更多关键领域取得突破，税制模式不断优化。2018年，环境保护税法施行，成为我国第一部专门体现“绿色税制”的单行税法；2020年，资源税法实施。资源税、环保税、企业所得税等“多税共治”的绿色税制体系逐步完善，为绿水青山拉起“保护网”。

立良法方得善治。随着“落实税收法定原则”成为财税改革的重点目标，我国税收法定进程紧锣密鼓、稳定推进。环境保护税法、烟叶税法、船舶吨税法……现行18个税种已有12个完成立法，2012年，这个数字仅为3个。

各项税制改革落地有声，迅速惠及市场主体，税收调节作用不断增强，一个税制合理、税负稳定、结构优化、管理规范的中国现代税制体系正在逐步建成。

2 减税降费为企业注入“源头活水”

焊花飞溅、机器轰鸣，走进江西遂川工业园的鑫远基电子科技有限公司，生产线开足马力赶生产进度的火热场景映入眼帘。“受新冠肺炎疫情影响，今年销售有些不畅。但也有好消息，税务部门告知有一笔150万元的增值税留抵退税马上可办理，真是一场‘及时雨’啊！”公司负责人邓飞说道。

4月以来，已经有越来越多企业收到留抵退税“礼包”，退税资金直接缓解了现金流压力，在这场疫情“倒春寒”中照亮了无数企业的发展之路。

近日，财政部和税务总局再发文件，进一步加快留抵退税进度。数据显示，4月1日至20日，留抵退税到企业账户金额已达4552亿元，加上一季度继续实施老的留抵退税政策退税1233亿元，今年已累计办理留抵退税5785亿元。

减税、退税、缓税……一项项税费优惠政策接连出台，为企业减轻了负担，增添了创新和发展的底气和信心。2016年至2020年，新增减税降费累计达7.6万亿元；2021年，新增减税降费超1万亿元。

在这场减税降费大潮中，科创企业、制造业企业、中小微企业等成为政策关注的重点群体。

中小微企业是经济社会发展的生力军，也是受到疫情冲击最严重的市场主体。近年来的一系列减税降费政策精准聚焦中小微企业，帮助其纾困解难。今年政府工作报告提出，“对小规模纳税人阶段性免征增值税”“对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税”，进一步加大帮扶力度。

“没想到企业所得税还可以‘折上折’，减免幅度进一步提高后，我们企业可在原来的优惠基础上再多享受减免，比原先少缴32%呢，这让我们备受鼓舞。”南京湖东市政工程有限公司财务负责人祁敏说道。

为鼓励企业创新，研发费用加计扣除政策经历了多次优化调整——2017年提高研发费用加计扣除比例；2018年，研发费用加计扣除比例提高到75%的政策享受主体扩大至所有企业。今年，研发费用加计扣除比例进一步提高——自1月1日起，企业实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除的基础上再按照实际发生额的100%加计扣除，形成无形资产的按照无形资产成本的200%在税前摊销。

政策持续加码，力度不断升级。自年初以来，财政部等部门已出台了20多项税收支持政策，包括延续减税政策，支持制造业、小微企业和个体工商户，支持特殊产业纾困发展等。

留得青山，赢得未来。减税降费“放水养鱼”，千万企业轻装上阵，这些实打实的税惠政策盘活了市场主体，为经济的长远稳定和高质量发展注入源源不断的动力。

3 税收征管改革提升税收治理能级

党的十八大以来，我国税收征管改革不断深化，与税收制度改革协同推进，走出了一条从“合作”到“合并”再到“合成”的实践之路。

2015年，中办、国办印发《深化国税、地税征管体制改革方案》，国税地税进一步加强合作；2018年，党的十九届三中全会通过《深化党和国家机构改革方案》，省级及以下国税地税机构合并。2019年，原国税、地税两套金税三期系统实现并库。自此，税收征管体制改革大幕拉开，机构合并，流程简化，征管效率显著提高，办税缴费更加便利。

2021年3月，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》(以下简称《意见》)，提出以“合成”为核心要义的智慧税务建设目标。深化税收征管改革，成为一场继往开来的深刻变革。

“新一轮变革体现了税收征管从渐进式改革到全面深化改革的理念跃迁，是在全面依法治国框架下推动税务执法、服务、监管的系统性全方位优化，也是深度融入‘放管服’改革、贯彻落实依法治税要求的重大决策部署。”北京大学财经法研究中心主任刘剑文指出。

“真的太省心了，不用去社保中心排队，也不用来回跑了。”浙江乐清的白女士通过社保缴费“掌上办”，不到5分钟就完成了社保费补缴。办税缴费、发票办理、信息报告、证明办理，随着智慧税务系统的完成，很多“最多跑一次”事项都实现了在手机上“一指办理”。

全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，是《意见》的重要内容。一年多以来，智慧税务建设、发票电子化改革、税收大数据共享应用等多项举措在各地得到落实。全国统一的电子发票服务平台建成，24小时在线免费为纳税人提供发票开具、交付、查验等服务。

从税务干部带着税票下户“收税”，到纳税人送申报表到税务所 “报税”，再到2018年个人所得税改革中打造自然人税收管理系统，实现自动“算税”，税收征管现代化发展历程格外清晰。从“以票管税”到“以数治税”，既提升了税收征管服务水平、便利了纳税人，也降低了征纳成本、带来了税收治理红利。

一次次税收征管改革，成就了税收治理能级的一次次飞跃。今天，税收征管模式正在向着专业化、信息化、科学化、精细化管理迈进，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用日益凸显。(记者 鲁元珍)

(责编：赵竹青、陈键)