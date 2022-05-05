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RCEP开门红彰显自由贸易活力

2022年05月05日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：RCEP开门红彰显自由贸易活力

　　《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于今年1月1日正式生效，至今已百日有余，带来的积极效果十分明显，为面临多重困境的世界经济带来了希望，彰显出经济全球化和贸易自由化有巨大潜力和内在动力。

　　尽管世界经济饱受新冠肺炎疫情冲击、单边制裁、地缘动荡等不利因素影响，但是今年一季度，中国与东盟进出口总额达1.35万亿元，按美元统计为2123.6亿美元，同比增长10.7%。标普全球数据显示，受RCEP带动影响，今年3月份东盟国家制造业采购经理人指数(PMI)为51.7，保持扩张态势，凸显出随着RCEP的正式生效，新的制度红利正进一步密切中国与东盟经贸往来，也让各方受益匪浅。

　　众多研究机构对RCEP的前景十分看好。东盟与中日韩(10+3)宏观经济研究办公室3月份发布的《2022年10+3区域经济展望》认为，RCEP为地区供应链提供支撑，有助于该区域经济从疫情中复苏。世界银行报告认为，到2035年，RCEP可以帮助全部成员国扩大2700万的中等收入群体规模。据日本机构发表的RCEP经济效果估算报告，RCEP最终有望使日本国内生产总值提高2.7%，经济效果超过迄今其签署的所有贸易协定。

　　RCEP人口数量、经济体量、贸易总额三个方面分别占全球总量约30%，各成员国对贸易自由化等问题的态度和行动，对国际贸易走向具有重要影响。RCEP的顺利运行，有利于提振经济全球化和贸易自由化信心，维护基于规则的国际经济秩序。

　　此外，RCEP机制建设较为完善，设置秘书处以及不同级别会议，还设立联委会和专项委员会。在当前的地缘政治环境下，上述架构将对构建地区互信发挥重要作用，各方可对RCEP未来发挥更大作用寄予更大期望。

(责编：赵竹青、陈键)

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