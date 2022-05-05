张守坤

原标题：露营经济背后问题调查 一顶帐篷真能带来诗和远方吗

在离家不远的公园里扎上帐篷，铺上野餐垫，精心摆放食物，然后拍照发朋友圈——今年五一假期，家住安徽省合肥市的吴强照例选择和朋友一起去野外露营，“选择诗和远方，亲近自然，放松心情”。

吴强发现，最近每逢周末、假日，合肥市各公园内帐篷林立，大人小孩都玩得不亦乐乎。

近两年来，受疫情影响，人们远途旅行受限，露营受到热捧。在各类社交平台，与露营有关的照片、笔记等纷纷刷屏，仅小红书上关于“露营”的笔记总量目前已超过200万篇。

露营风靡，带动了露营经济的发展。根据携程最新发布的《春季出行趋势报告》，近期携程站内露营产品搜索量环比增长超过80%；3月至4月出行的露营产品预订火热，预订量环比增长120%，其中亲子出游占比45%。

然而，《法治日报》记者调查发现，“露营热”背后的软硬件设施并未跟上，比如部分露营地的基础设施不完善，垃圾处理、卫生间修建、明火烧烤等问题引发关注，此外帐篷搭建、户外防护、应急管理等知识也未得到普及。

多位接受记者采访的专家建议，相关部门应尽快出台露营行业标准，对卫生条件、旅游安全、配套服务等进行规范，全面提升露营行业的合规性；露营商家应建立相对完整的分级管理体系，提供必要的医疗服务，制定天气和特殊环境的预警机制；露营爱好者则应严格遵守相关规定，增强环保意识。

亲近自然休闲放松

野外露营风靡一时

天津市西青区居民王刚注意到，近两个月来，他以前常去的独流减河突然火了。

独流减河位于郊区，风景好，空气清新，但由于距离市内较远平常少有人来。如今，这里成了天津市民周末的“度假胜地”，频频出现在社交平台上，已成为“网红”露营打卡点。“基本上每隔几米就有一个帐篷、吊床、野餐垫，在这里可以钓鱼、发呆、骑小马。”王刚说。

记者在多个社交平台发现，各种各样的露营宝地被人们“揪出”，即使之前鲜有人知晓，但只要有笔记“曝光”，立马便有一大批人前去打卡。而根据《2021Z世代露营式社交白皮书》，在当前的露营群体中，“95后”占比最高，约占总人数的32.8%。

消费者对露营产生巨大热情的背后是可观的消费潜力和新商机，露营经济乘势兴起。记者在天眼查检索发现，目前我国已有超过5万家与露营相关的企业，近3年露营相关企业注册总量持续猛涨，超过两万家企业成立在1年以内。以工商登记为准，2021年新增注册露营相关企业同比增长超过140%。

某电商平台数据显示，今年1月至3月，大型帐篷、天幕、折叠桌椅、睡袋等露营装备成交额同比增幅超两倍。

4月23日，记者来到天津市河东区一家运动用品超市，看到门口搭起数顶户外用的帐篷，还摆放着户外折叠椅、睡袋等。这些帐篷的标价为几百元至几千元不等，其他露营设备价格为几十元至上千元不等。

据超市工作人员介绍，将与露营有关的用具放在外面进行宣传，在这两年里还是首次，近两个月前来询问和购买的人比往常多很多，大部分都是年轻人和带着小朋友的家长。

为何露营经济在今年突然火了起来？

呼伦贝尔学院讲师张婧分析，受疫情常态化防控影响，周边游和自驾游成为人们出行的首选，而露营在很大程度上符合“周边”和“自驾”的特点，满足人们休闲、亲近自然的需求。

“露营可以减轻压力、放松心情，提高人们的生活质量和幸福感。尤其是亲子露营，有利于提升家人亲密感，促进家庭关系和谐。在社会经济效益方面，露营又可以提升交通、餐饮等旅游相关的消费。”张婧说。

配套设施未能跟进

露营素养有待提升

然而，在露营经济迅速升温背后，露营爱好者在现实中获得的可能不完全是幸福。

对于广东省深圳市居民赵鸿来说，今年4月初的一次郊外露营简直就是一场“灾难”。

露营之前，赵鸿特意做了很多“功课”，千挑万选看中了一个位于郊区的“网红”露营地——荒野静谧，环境优美，可以随意搭帐篷，无需场地费。可当她驱车1个多小时抵达后，一下傻眼了：不但要交50元场地费、20元停车费，而且这里的基础设施都不完善，没有卫生间，其他游客产生的垃圾也无人清理。

赵鸿的经历并非孤例。记者调查发现，目前很多景点并不具备露营条件，部分露营地的规模和品质参差不齐，帐篷搭建、户外防护、应急管理等知识也未得到普及。

此外，一些露营爱好者也存在不规范行为，比如有人为了“逃避”露营地的相关费用，选择在风景不错的地方随意停放房车，或是在禁止露营的公园绿地、海滨草坪露营，不仅对环境造成了破坏，还影响了当地居民的正常生活。

“在有明确禁止露营标识的地方露营肯定不合适。”张婧说，根据民法典相关规定，如果因此造成污染或者影响当地居民正常生活，应该承担赔偿损失、消除妨害等责任。根据危害对象、方式、程度的不同，露营人可能还会承担刑事责任。

在辽宁理工学院副教授贺晓娇看来，作为一种新型旅游产业模式，露营行业评定标准尚未完善，与其相关的法律法规尚未成型，而消费者也未养成良好的露营素养，如果不能及时解决这些问题，最终可能导致“竭泽而渔”。

出台露营行业标准

建立分级管理体系

对于火爆的露营潮，应该如何进行规范？

多位受访专家建议，采取疏堵结合的方式，既满足人们休闲娱乐的需求，又要考虑公园绿地的承载力，通过合理规范的举措，来保护这种亲近自然的生活方式。

“面对游客高涨的露营需求，相关部门一方面应积极盘活闲置的公共资源，合理规范用地，利用水域、森林等自然资源优势建设露营地以增加供给，同时进行规范化管理；另一方面要充分利用大数据等做好流量引导，避免人员扎堆和路途拥堵。”中国科学院地理资源所旅游研究中心主任助理齐晓波说。

此外，齐晓波认为，相关部门应尽快出台针对汽车露营地、帐篷露营等不同类型的露营行业标准，对卫生条件、旅游安全、配套服务等进行规范，全面提升露营行业的合规性；对个别有损环境文明、有碍环境卫生、有损文明形象的人与事，及时进行约束和管理，情节特别严重的，协调当地旅游综合执法部门对“随意停放房车”“乱扔垃圾”等不文明行为画面进行抓拍，并予以曝光。

记者梳理发现，近年来，针对露营行为，已有多地出台了相关规定。例如，上海市出台《经营性帐篷营地建设与服务规范》，对帐篷营地的经营基本条件、营地建设和游客的基本服务、特色服务、配套服务等提出具体要求；湖南省出台《露营活动组织服务规范》，规定了露营活动组织服务的总体要求、前期组织、目的地服务、安全管理、服务评价等。

但记者采访多位露营爱好者发现，他们对于这些政策规定知之甚少。

对此，文化和旅游部法治专家委员会委员、北京第二外国语学院文化旅游政策法规中心副主任王天星建议，相关部门可以通过新媒体社交平台科普野外露营安全知识，做好宣传工作、引导公众重视户外安全。

从露营地管理来说，张婧认为，营区应该建立相对完整的分级管理体系，提供必要的医疗服务，制定天气和特殊环境的预警机制，为露营人员提供露营安全和环境保护方面的知识。

“商家应该严格遵守露营相关规定并合理管理好游客，还要增强景区的安全性，多设置一些应急物资和露营区，满足游客的需求。”贺晓娇说，未来露营可能会成为一个长期稳定的业态，但其面临的挑战也有很多，如露营受季节和天气影响较大，在冬季难以开展，露营管束相对比较困难等，因此稳定露营业态不仅需要制定相对完善的法律规定，还要发挥法治功能，各地区积极落实政策、完善规定、严格执行。

(文中吴强、王刚、赵鸿均为化名)

(责编：赵竹青、陈键)