原标题：白日多打盹 阿尔茨海默病找上门

认知能力下降和白天过度打盹（或小睡）之间存在联系吗？根据近日发表在阿尔茨海默病学会杂志《阿尔茨海默病与痴呆症》上的一篇文章，美国拉什阿尔茨海默病中心的一项新研究表明，两者之间存在潜在的联系。

研究人员说，这种联系似乎是双向的。午睡时间更长、频率更高与一年后的认知能力较差相关，而认知能力较差的人在一年后睡眠时间更长、频率更高。

这篇文章的合著者、拉什大学医学中心神经学家阿伦·布赫曼医学博士表示，与认知功能下降相关的病理可导致其他功能变化。也就是说，阿尔茨海默病不仅仅是一种纯粹的认知障碍，它实际上是一种多系统障碍，还包括睡眠困难、运动变化、身体成分变化、抑郁症状、行为变化等。

研究人员对1400多名患者进行了长达14年的跟踪调查。参与者手腕佩戴了一个可连续10天记录活动的传感器，每年进行一次检查和认知测试。从上午9时到晚上7时期间任何长时间不活动都被认为是在小睡。

开始时，超过75%的参与者没有表现出任何认知障碍的迹象，19.5%的人有轻微的认知障碍，略高于4%的人患有阿尔茨海默病。在随访期间没有出现认知障碍的人中，每天的小睡时间每年增加约11分钟。在被诊断为轻度认知障碍后，小睡时间增加了一倍，在被诊断为阿尔茨海默病后，小睡时间增加了近两倍。

研究人员还将研究开始时认知正常但患上阿尔茨海默病的参与者与研究期间思维保持稳定的参与者进行了比较。他们发现，每天小睡超过一小时的老年人患阿尔茨海默病的风险高出40%。

布赫曼强调，这项研究并不意味着小睡会导致阿尔茨海默病，反之亦然。“这是一项观察性研究，所以我们不能说‘a导致b’。”但它们是同时展开的，同样的病理可能对两者都有影响。（实习记者张佳欣）

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