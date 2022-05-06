新华社北京5月6日电（记者胡璐）经权威专家近日确认，我国拍摄到野生马来穿山甲野外活动影像。这是继2005年专家提出马来穿山甲在我国有分布的新记录之后，首次在我国野外拍摄到马来穿山甲活动影像，进一步证实了马来穿山甲在云南省盈江地区分布。

国家林草局穿山甲保护研究中心有关技术负责人华彦6日介绍说，这一宝贵的活动影像是在中心与云南省林草局联合开展的穿山甲野外种群及其栖息地调查中获得的。

调查队在云南省盈江县铜壁关省级自然保护区布设的红外自动相机于2021年10月11日23点12分拍摄到一只穿山甲在树上活动的影像。这只穿山甲尾巴长于头体，攀爬能力强，四肢和尾巴能紧紧抓握树干，体型和行为特点均符合马来穿山甲的特征。经国内权威专家确认，为我国一级保护野生动物马来穿山甲。

华彦表示，马来穿山甲作为穿山甲的重要种类，广泛分布于东南亚一些国家。2005年华南师范大学生命科学学院教授吴诗宝等业内专家依据馆藏标本提出马来穿山甲在我国的分布新记录，但缺乏野外活体或影像证据。近年来，云南西双版纳、临沧等地多次救助马来穿山甲个体，均无法证实为云南分布的野生种群。盈江、西双版纳等地此前少量拍摄的穿山甲野外影像记录，由于距离过远或太过模糊，无法判定穿山甲具体物种。

“此次野外考察活动的这一影像，从行为、身体特征、栖息地等多方面证实为马来穿山甲，是马来穿山甲在我国云南省盈江地区分布的直接证据，也是穿山甲保护成效的重要体现。”他说。

全球分布有马来穿山甲、中华穿山甲等8种穿山甲。由于栖息地破坏、全球气候变化、人类活动以及非法猎捕贸易等原因，全球穿山甲野生种群数量急剧下降。2020年，我国将穿山甲属所有种由国家二级保护野生动物提升至一级。

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