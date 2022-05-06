人民网北京5月6日电 （记者杨曦）今日，市场监管总局网站发布关于2021年市场监管部门食品安全监督抽检情况的通告〔2022年 第15号〕。通告显示，2021年，全国市场监管部门完成食品安全监督抽检6954438批次，发现不合格样品187368批次，监督抽检不合格率为2.69%，较2020年上升0.38个百分点。其中，第四季度监督抽检不合格率为2.85%。

从抽样食品品种来看，消费量大的粮食加工品，食用油、油脂及其制品，肉制品，蛋制品，乳制品等5大类食品，监督抽检不合格率分别为0.84%、1.35%、1.26%、0.24%、0.13%，均低于总体抽检不合格率。与上年比，茶叶及相关制品、蜂产品等21大类食品抽检不合格率有所降低，但餐饮食品、食用农产品等10大类食品抽检不合格率有所上升。各类食品监督抽检结果见附件。

从检出的不合格项目类别看，一些不合格项目占抽检不合格样品总量为：农药残留超标26.38%，微生物污染22.40%，超范围超限量使用食品添加剂12.24%，兽药残留超标10.10%，质量指标不达标8.68%，重金属等污染8.36%，有机物污染问题8.30%。

针对监督抽检发现的不合格样品，市场监管部门已及时向社会公布监督抽检结果，并督促有关生产经营企业下架、召回抽检不合格批次产品，严格控制食品安全风险，按有关规定进行核查处置并公布信息。

图片来源：市场监管总局官方微信

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