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农业农村部：前三月全国农产品质量安全抽检总体合格率为97.7%

2022年05月06日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （王仁宏）据农业农村部消息，今年1-3月，农业农村部组织开展了2022年第一次国家农产品质量安全例行监测工作，抽检蔬菜、畜禽产品和水产品等3大类产品86个品种127项参数6910个样品，总体合格率为97.7%。

据介绍，今年第一次例行监测共抽检了31个省份的112个大中城市的586个蔬菜生产基地、426辆蔬菜运输车、285个屠宰场、169个养殖场、665辆（个）水产品运输车和暂养池和476个农产品批发（农贸）市场。结果显示，蔬菜、畜禽产品和水产品合格率分别为97%、99%和97.4%。

从监测品种看，抽检的蔬菜中，水生蔬菜全部合格，瓜类蔬菜、食用菌、甘蓝类蔬菜和叶菜类蔬菜合格率分别为98.9%、98.7%、98.5%和97.9%。抽检的畜禽产品中，猪肝全部合格，猪肉、牛肉、羊肉、禽肉和禽蛋的抽检合格率分别为99.7%、97.8%、99.5%、98.2%和98.5%。抽检的大宗养殖水产品中，鳙鱼、对虾和鳜鱼全部合格，草鱼和鲤鱼合格率分别为99.5%和99.3%。

农业农村部已及时将监测结果通报各地，要求地方农业农村部门采取针对性措施管控风险，在重点区域和重点环节加大抽检数量，对本地区农产品质量安全状况做到心中有数。同时印发通知，要求抓好近期新冠肺炎疫情防控特殊时期农产品质量安全工作，严防出现因禁限用药物导致的重大质量安全问题，保障日常巡查检查、检验检测、认证审核、承诺达标合格证等基础工作不断档。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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