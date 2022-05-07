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植被生态质量指数创二〇〇〇年以来新高（新数据 新看点）

本报记者  李红梅
2022年05月07日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国气象局日前发布《2021年全国生态气象公报》显示，2021年，植被生态质量指数为2000年以来最高，草原产草量为2000年以来最高，北方荒漠化区大部地表生态持续向好，西南石漠化区植被生态质量为2000年以来最高。

　　监测结果表明，2021年植被生态质量指数为68.8，较常年（2000—2020年均值）提高7.7%。与2020年相比，2021年植被生态质量指数提高0.4%，其中植被覆盖度增加0.6个百分点，植被净初级生产力增加0.7克碳/平方米。

　　针对森林、草原、农田、荒漠等主要生态系统的气象影响评估显示，2021年生态质量都达到了较高水平。

　　评估显示，2000年至2021年，东北地区水热条件较好，森林和重点湿地服务功能提升；2021年，秦岭大部地区降水偏多，植被净初级生产力和覆盖度都高于常年，且2000年至2021年降水量呈增多趋势，植被生态质量正逐步提升；2000年至2021年，武夷山区水热条件都利于植被生长，水源涵养功能得到提升。

　　“这表明我国植被生态质量越来越好。”国家气象中心生态和农业气象室高级工程师钱拴说，我国实施诸多生态保护和修复工程，促进了涵养水源和保持土壤等生态服务功能的提升，为生态质量指数升高提供了重要支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月07日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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