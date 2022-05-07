本报记者 廖睿灵

近日，江苏连云港港加大电煤运输组织力度，开通“绿色通道”，加快卸载和转运速度，全力保障电煤运输畅行无阻，助力企业复工复产。图为连云港港煤炭公司码头正在进行电煤装卸作业。

王 春摄（人民视觉）

煤炭是关系国计民生的重要初级产品，稳煤价对稳电价、稳经济意义重大。日前，国家发展改革委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》（以下简称《公告》），于5月1日起实施。国家发改委表示，将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化，加强煤炭中长期合同签约履约监管，采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间。

煤炭保供稳价意义重大

煤电在中国总发电量中的占比约60%，做好煤炭保供稳价工作具有重要意义。

“去年秋冬季，煤炭价格大幅上涨，影响了能源保供，增加了经济运行成本。”国家发改委有关负责人说。为促进煤炭价格理性回归，今年2月，国家发改委出台《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（以下简称《通知》），在坚持煤炭价格由市场形成的基础上，提出了煤炭（国产动力煤，下同）中长期交易价格合理区间。其中，特别强调遏制资本过度投机和恶意炒作，及时查处市场主体捏造、散布涨价信息及囤积居奇等哄抬价格违法行为。

“哄抬价格被认为是此轮煤炭价格非理性上涨的重要原因之一。”上述负责人表示，“从多年实践看，现行价格法律法规和政策对哄抬价格行为的表述较为原则，缺乏具体规定，造成市场主体对违法边界认识不清，起不到引导企业依法合规经营的作用，同时也造成对违法行为认定困难。”对此，国家发改委组织专门力量，系统梳理了国内外有关价格违法行为方面的法律法规和监管实践，听取煤炭、电力行业有关企业和协会意见，并征求了相关部门意见，在综合考虑各方面意见基础上，起草形成了《公告》。

该负责人表示，《公告》明确了监管红线，为煤炭企业提供了清晰的行为指引，煤炭企业应当主动遵循，约束自身经营行为。社会各方面也可以据此要求，向执法部门举报经营者哄抬价格等违法违规行为。

明确4种哄抬价格表现形式

上述负责人表示，《公告》结合煤炭领域哄抬价格违法行为的主要特点和突出问题，明确了煤炭经营者捏造、散布涨价信息、囤积居奇以及无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格等4种哄抬价格的具体表现形式及其综合考量因素。

一是捏造涨价信息。主要表现为虚构货源紧张或者市场需求激增信息，虚构其他经营者已经或者准备提价信息，虚构购进成本以及其他可能推高煤炭价格预期的信息。

二是散布涨价信息。主要表现为散布捏造的涨价信息，散布信息号召或者诱导其他经营者提高煤炭价格，以及散布其他可能推高煤炭价格预期的信息。

三是囤积居奇。主要表现为未及时销售生产或者购进的煤炭，无正当理由明显超出正常的数量或者周期存储。

四是无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。主要表现为在煤炭生产、购进成本未明显增加的情况下，大幅度提高价格或者明显超过正常年份加价水平对外销售煤炭；通过关联方大幅度提高价格出售煤炭；以供应紧张为由，强制或者诱导销售对象委托其采购高价煤炭；通过不合理提高运输费用或者不合理收取其他费用等方式，变相大幅度提高煤炭价格；在销售中长期交易煤炭的同时，通过强制高价销售现货煤炭，变相大幅度提高煤炭价格。

明确现货价格的合理区间

如何判断哄抬价格中的“大幅度提高价格”？

国家发改委负责人表示，鉴于《通知》中已明确煤炭中长期交易价格合理区间，这一区间是在充分考虑成本基础上，兼顾煤、电上下游利益，并与煤电市场化电价机制妥善衔接后确定的。因此，以上述合理区间上限为基础，存在以下情形之一且无正当理由的，一般可视为哄抬价格行为：一是经营者的煤炭中长期交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合理区间上限的；二是经营者的煤炭现货交易销售价格，超过国家或者地方有关文件明确的中长期交易价格合理区间上限50%的。

国家发改委价格司近日专门召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心举行专题会议，研判煤炭价格形势，研究加强煤炭价格调控监管工作。会议强调，按照《通知》和《公告》有关要求，自5月1日起，煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间。其中，秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期、现货价格每吨分别超过770元、1155元，山西煤炭（5500千卡）出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过570元、855元，陕西煤炭（5500千卡）出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过520元、780元，蒙西煤炭（5500千卡）出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过460元、690元，蒙东煤炭（3500千卡）出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过300元、450元，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。

国家发改委有关负责人说，当发现价格超出合理区间时，将立即进行提醒约谈，必要时通过调查、通报等手段，引导煤炭价格回归合理区间，对于存在涉嫌哄抬价格行为的，将移送有关部门依法查处。

(责编：胡永秋、白宇)