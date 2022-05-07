本报北京5月6日电 （记者王浩）记者从水利部获悉，今年1—3月，各地共完成农村供水工程建设投资154亿元，提升了429万农村人口供水保障水平。预计到今年底，农村自来水普及率可达85%，规模化供水工程覆盖农村人口的比例可达54%。

为了扎实推进工程建设，水利部会同财政部等，鼓励脱贫地区充分利用乡村振兴衔接资金支持农村供水工程建设，要求地方各级水利部门加强前期工作和部门协调，力争把农村供水工程建设项目纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，优先安排实施，加快补齐农村供水设施短板。水利部门督促地方加大政府资金投入引导，依法依规整合涉农财政资金，积极利用地方债券、银行信贷和社会资本，确保农村供水工程建设资金需求。

一季度，水利部门持续做好农村供水工程维修养护。今年，水利部会同财政部安排农村供水工程维修养护中央补助资金30.69亿元，较2021年增加了9.6%。针对早期老化失修、建设标准低、管网漏损率高、冬季管网易冻损的农村供水工程与管网以及各渠道反映的农村供水问题，各级水利部门优先安排实施，确保农村供水工程长效稳定发挥效益。据统计，今年1—3月，各地累计完成农村供水工程维修养护资金3.69亿元，服务农村人口1958万人。

此外，水利部会同生态环境部、国家卫生健康委持续推进水源保护、净化消毒和水质检测监测，不断提升水质保障水平。相关部门组织地方对脱贫地区、脱贫人口饮水状况进行排查监测，畅通群众举报通道，及时发现和解决问题。水利部今年将暗访150个县，对发现的问题印发“一省一单”，进一步压紧压实地方主体责任。

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