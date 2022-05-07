本报北京5月6日电 （记者徐佩玉）中国人民银行发布的最新数据显示，今年一季度末，我国本外币绿色贷款余额18.07万亿元，同比增长38.6%，比上年末高5.6个百分点，高于各项贷款增速27.6个百分点，一季度增加2.05万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为7.79万亿元和4.22万亿元，合计占绿色贷款的66.5%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为8.27万亿元、4.74万亿元和2.32万亿元，同比分别增长31.3%、39.3%和58%。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额4.82万亿元，同比增长29.2%，一季度增加3427亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.36万亿元，同比增长13.2%，一季度增加2334亿元。

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