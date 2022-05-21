本报记者 罗珊珊 齐志明

习近平总书记指出：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”“中国将建设统一开放、竞争有序的市场体系，确保所有企业在法律面前地位平等、在市场面前机会平等。中国欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。”

今年以来，面对国际国内环境一些超预期变化，各地各部门稳外资举措持续发力，帮助企业解决复工复产、物流运输等方面的具体问题。经过各方共同努力，稳住了外资基本盘。今年1—4月，全国实际使用外资金额4786.1亿元，同比增长20.5%，实现开门稳。

一个更加开放的中国大市场，为各国企业发展提供更多机遇。

稳中向好，利用外资量增质优

今年，德国宝马集团持续增资中国。自2月11日起，宝马集团在合资公司华晨宝马的股权占比提升至75%，新合资合同有效期延长至2040年。不仅如此，今年宝马集团在辽宁沈阳和江苏张家港的全新或升级工厂将开业，进一步加速新能源汽车生产基地建设。

“在我们面向电动化、数字化和可持续发展的转型过程中，中国市场是最佳选择。”宝马集团相关负责人说，过去两年，尽管全球市场受到新冠肺炎疫情等多种因素冲击，但宝马在中国的业务一直稳定增长，2021年的销量再创新高。对宝马集团而言，中国不仅是全球最大的汽车市场、最大的新能源汽车市场，更是全球最重要的生产基地和创新基地。如今，宝马集团已在中国建立了除德国之外最大的研发体系，今年还将在南京建立创新和数字化中心，专注于本土化软件开发和企业技术开发。

亮眼成绩单彰显了中国市场活力。在高基数基础上，今年前4月，我国吸收外资规模不断扩大，保持稳中向好态势——

区域布局持续优化。数据显示，前4月，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长18.7%、43.7%和26.9%。“不仅东部地区外商投资保持增长，中西部外商投资也呈现快速增长势头，重庆、成都、武汉、长沙、西安等中西部城市成为外资聚集区。”对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川说。

引资结构不断升级。前4月，高技术产业实际使用外资同比增长45.6%，其中高技术制造业增长36.7%，高技术服务业增长48.3%。

“创新已成为驱动中国高质量发展的重要动力。我们已在北京、上海、西安、广州、苏州等地设立了大型高端供应链生产基地或研发中心。”强生全球资深副总裁宋为群说，强生将继续加大对中国医疗产品高端供应链建设投入，助力中国产业转型升级和高质量发展。

扩大开放，中国机遇世界共享

在深圳科兴科学园，戴尔科技集团的企业解决方案中心有了新进展。戴尔与中国中小商业企业协会联合成立“创业服务资源平台”，为中小企业数字化转型提供全流程服务。

“数字中国建设前景可期，中小企业更是未来数字化发展的生力军。我们坚定看好中国发展机遇，愿与中国的合作伙伴携手共同探索数字化转型发展之路。”戴尔科技集团小企业事业部高级总监雷震说。

开放的中国敞开怀抱，与世界共享发展机遇。

今年1月1日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》施行，取消乘用车制造外资股比限制等。这为宝马集团增资中国提供了契机。“华晨宝马的新合资合同，是中国扩大高水平对外开放，尤其是汽车行业开放的例证。”宝马集团相关负责人说。

我国深入推进高水平对外开放，连续5年缩减外商投资准入负面清单，全国和自贸试验区外资准入负面清单分别进一步缩减至31条、27条，在金融、汽车等领域推出了一批重大开放举措，形成了制造业基本开放、农业服务业稳步持续开放的格局，有效稳定了外资企业发展预期，为外商投资提供了更加广阔的发展空间。

优化营商环境，落实外资企业国民待遇。

马来西亚企业家郭集福在浙江义乌投资创办企业，主营水晶手链、宝石挂件、摆件雕刻等原材料生产。扎根中国10多年，郭集福对中国营商环境的变化有着切身感受：“从证照办理到业务咨询，从交通物流到供水用电，只要外资企业有需要，政府部门与服务机构都会主动对接、快速响应、及时解决，为企业稳定经营提供保障。”

如今，我国21个自由贸易试验区覆盖东西南北中，综合保税区、经济技术开发区加快改革创新，开放平台投资自由化便利化举措持续出台，成为吸引外资新高地。

多措并举，持续优化引资结构

当前，百年变局和世纪疫情交织，全球产业链重构呈现近岸化、本土化、区域化特点，稳外资面临新挑战。正视挑战，更要坚定信心，我国经济长期向好的基本面没有改变，我们完全有能力稳住利用外资向好发展态势。

中国市场机遇多，外资信心足。

“中国市场仍有巨大的潜力和发展空间。产业数字化转型带来机遇，我们不断加大在中国的投入。”亚马逊全球副总裁张文翊介绍，目前，亚马逊云科技（宁夏）区域正在进行二期扩容，预计可支持计算容量将达到一期的1.3倍。

桑百川认为，中国有稳定的经济社会环境，完善的产业链供应链体系，还有超大规模的市场优势，这些都为外资企业提供了稳定发展基础。

中国美国商会、中国德国商会近期发布的调查报告显示，83%的美资企业和96%的德资企业持续看好中国市场，66%的美资企业和71%的德资企业计划增加在华投资。

稳外资政策持续加力，加大引资力度。

“我们要继续推进高水平对外开放，充分认识外资在构建新发展格局中的重要作用。”北京第二外国语学院经济学院副院长、教授罗立彬表示，外资企业经过多年在华发展，成为我国重要的市场主体，不仅深度融入国内经济大循环，而且具有联通内外的优势，是国内国际双循环的重要桥梁和纽带。要在保持引资总量基本稳定的前提下，持续优化利用外资结构，积极发挥外资企业在优化产业结构、促进消费升级、推动外贸高质量发展中的重要作用。

商务部明确提出，今年将继续发挥重点外资项目工作专班作用，为企业稳定经营提供服务保障，推动项目早签约、早投产、早达产。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，充分发挥土地、税收等优惠政策效应，引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、绿色低碳、数字经济等领域和中西部地区。加大外商投资合法权益保护力度，落实好外资企业国民待遇。

4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》公布，明确提出“维护统一的公平竞争制度。坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待。”我国市场化法治化国际化营商环境持续优化，让外资企业进得来、留得住、发展好，中国将始终成为外商投资的热土。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 01 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)