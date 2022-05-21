白鹤滩水电站16台百万千瓦机组全部安装完成
2022年05月21日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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图为白鹤滩水电站。
本报昆明5月20日电 （记者沈靖然）20日上午，白鹤滩水电站最后一台百万千瓦机组（9号）顺利通过无水联合调试，进入调试运行阶段，标志着水电站16台百万千瓦机组安装工作全部完成，向全面投产目标发起最后冲刺。
白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，水电站共设计安装16台百万千瓦机组，总装机容量1600万千瓦，左右两岸各布置8台。据了解，白鹤滩水电站由中国三峡集团公司投资建设，完全由我国自主设计、制造、安装，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。此前安装完成的8台机组运行摆度均小于0.1毫米，创造了百万千瓦级水电机组安装历史最优纪录。
自去年6月28日首批机组投产发电以来，白鹤滩水电站累计发电量已超过265亿千瓦时，电站机组全部投产后，预计年平均发电量624.43亿千瓦时，每年节约标准煤消耗约1968万吨，减少二氧化碳排放约5200万吨，对实现碳达峰、碳中和目标将起到积极作用。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 01 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)
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