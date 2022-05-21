西部（重庆）科学城优化营商环境，推出34项重点改革举措
鼓励企业研发 提高服务效率
投资研发，企业失败了怎么办？
回想几年前的左右为难，重庆摩尔水处理公司董事长马兵记忆犹新。当时，公司在传统水处理设备的生产基础上，准备研发高端设备，但因为没底气，公司领导层迟迟不敢拍板。
“研发是企业的未来，企业是创新的主体，我们是你们的坚强后盾。”西部（重庆）科学城工作人员主动找上门来，一对一服务，聘请专门机构帮助摩尔公司把脉出方，还补贴了专项研发资金。
顾虑打消了，摩尔公司研发走上了快车道，研发人员从4人增加到40人，研发投入强度达6%。如今，摩尔公司已经从一家传统小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业，拥有专利上百项，客户遍及全球。
习近平总书记强调，“营商环境只有更好，没有最好。”牢记习近平总书记的重要指示，西部（重庆）科学城管委会深化“放管服”改革，持续优化营商环境，一批优质企业如雨后春笋般涌现。
从去年到今年，科学城的专精特新企业数量实现翻番。“水深则鱼肥，营商环境好了，企业才能迅速发展。”科学城党工委副书记、管委会主任左永祥说。
鼓励研发，西部（重庆）科学城管委会还牵线搭桥，让企业在协同创新中“擦出火花”。
“想到你们近期有软件开发需求，这次对接会，我们邀请了电子行业的企业一起来。”科学城管委会工作人员一句话，说中了金康动力公司副总经理汪志刚的心事。
“我们原本就希望能够找到这样的企业，一起开发新能源汽车软件。”汪志刚说。对接会后一个月，双方合作方案就落了地。如今，金康动力公司生产线整装待发，新产品即将面世。
鼓励企业研发做加法，提高服务效率做减法，西部（重庆）科学城深化改革，创新制度，厚植企业发展的沃土。
“省了20天时间，30万元经费，‘三评合一’让我们感受到了重庆速度！”辗转各地投资经商，张鸿飞对西部（重庆）科学城竖起大拇指。重庆海吉亚肿瘤医院二期工程落地之初，科学城生态环境部门的干部就主动找上了门——原本需要办理3个事项，如今一体审查、一次审批，单项最高精简材料63%。
在政务服务中心，这样的事情每天都在发生。西部（重庆）科学城管委会整合审批事项，压减审批流程，推出34项全国、全市领先改革举措，帮助企业省事、省时、省钱，更省心：交地即领证，拿地企业5个工作日内即可领取“两证一书”；一业一证（照），破解企业“准入不准营”的问题；多件事一次办，企业开办的各项手续并联审批、无缝衔接……
为更好服务企业，西部（重庆）科学城还创新推行“不见面审批”，包括审批环节全程网办、审批服务自助办理、不见面送达等。“我们还设有24小时自助服务专区，致力于打造‘7×24小时不打烊政府’。”科学城政务服务中心干部蒋坤说，政务服务中心已实现1404项政务服务事项“一站式”服务，达到100%“一窗综办”率，并持续开展213项“零材料提交”预约、上门、帮办、代办、绿色通道等暖心服务。
优化营商环境，西部（重庆）科学城不仅针对企业，还面向人才本身。博士毕业之后，老家在东北的刘博对比多个区域，最终选择落户重庆，与合伙人一起创立了清安储能技术有限公司。目前，公司一半员工来自外地。根据高新区“金凤凰”人才政策，大家的住宿、社保、落户等事宜，都可以在网上“一键兑现”。
“有政府帮忙免去后顾之忧，我们可以甩掉包袱往前冲。在这里创业，我们感觉特别安心。”刘博对企业的未来充满信心。
得益于营商环境持续改善，西部（重庆）科学城经济发展行稳致远。今年一季度，科学城核心区GDP同比增长10%，工业投资增长59.2%，科创投资增长68.4%。
《 人民日报 》（ 2022年05月21日 01 版）
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