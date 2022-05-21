本报北京5月20日电 （记者吴秋余）20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR为3.7%，与上次持平；5年期以上LPR为4.45%，较上次下降0.15个百分点。这是自今年1月20日后，5年期以上LPR再次下调。

值得关注的是，本次LPR调整对新发放和存量个人住房贷款均会产生影响。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 02 版）

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