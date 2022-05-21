全国人大常委会副委员长 吉炳轩

在高质量发展中促进共同富裕，是以习近平同志为核心的党中央立足新发展阶段、着眼我国社会主要矛盾变化作出的重大决策，是从全局高度谋划推进全体人民共同富裕的战略之举，对于激励全党全国各族人民向着第二个百年奋斗目标坚定前行具有重大而深远的意义。我们要深入学习、贯彻落实习近平总书记关于共同富裕的重要论述精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，扎实推动共同富裕取得更为明显的实质性进展。借此机会，我谈三点看法。

第一，共同富裕是社会主义的本质要求。习近平总书记指出：“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。”我们建设中国特色社会主义，就是要通过建设社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明，促进人的全面发展，促进社会公平正义，逐步实现全体人民共同富裕。在中国式现代化道路上实现的共同富裕，是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕。促进全体人民共同富裕，把增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进作为经济发展的出发点和落脚点，是坚持以人民为中心的发展思想的生动体现。我们要深刻理解促进共同富裕的重大意义，为实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。

第二，准确把握促进共同富裕的重要原则。习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上强调，要“鼓励勤劳创新致富”“坚持基本经济制度”“尽力而为量力而行”“坚持循序渐进”。这深刻阐明了促进共同富裕需要把握好的重要原则。幸福生活都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把握发展阶段新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会。实现新的奋斗目标，开创更加美好的未来，必须依靠辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。实现共同富裕目标，首先要通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”切好分好。共同富裕是一个长远目标，不可能一蹴而就，对其长期性、艰巨性、复杂性要有充分估计。我们要实现14亿多人的共同富裕，这是一个在动态中向前发展的过程。不同人群实现富裕的程度会有高有低，时间上也会有先有后，不同地区富裕程度还会存在一定差异，不可能齐头并进。我们必须脚踏实地、久久为功，保持历史耐心，实打实地一件事一件事办好，办出切切实实的成效。

第三，在高质量发展中促进共同富裕。习近平总书记强调，要“在高质量发展中促进共同富裕”。这就深刻揭示了推动高质量发展与促进共同富裕的内在联系，指明了实现共同富裕的实践途径。在高质量发展中促进共同富裕，要坚持以人民为中心的发展思想，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。高质量发展需要高素质劳动者，只有促进共同富裕，提高城乡居民收入，提升人力资本，才能提高全要素生产率，夯实高质量发展的动力基础。要坚持在发展中保障和改善民生，把推动高质量发展放在首位，为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，提升全社会人力资本和专业技能，提高就业创业能力，增强致富本领。要着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，贯彻新发展理念，着力解决发展不平衡不充分的问题，提高发展质量，不断提高人民生活品质、生活品位，让发展成果更多更公平惠及全体人民，促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，不断朝着全体人民共同富裕迈进。

（摘自在扎实推动共同富裕高峰论坛上的致辞）

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 05 版）

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